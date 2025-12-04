南投縣114年度特殊教育教材教具製作比賽頒獎典禮 發表觀摩教師增能研習會落幕

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣114年度特殊教育教材教具製作比賽頒獎典禮暨發表觀摩教師增能研習會」12月3日下午於光華國小光華堂舉行，縣府教育處吳美玲副處長主持始業式並親自頒獎，恭喜得獎教師並肯定特教老師們的努力及貢獻。頒獎後安排得獎教師進行作品發表，包含故事敘事教材、社交技巧影片探討及結合聲音辨識與動物保育概念之創新教材，內容豐富多樣，展現南投縣教師研發教材教具的專業能量。

教育處表示，該項比賽活動主要目的在促進南投縣國中、小特殊教育教師自編及應用教材教具之專業能力，並藉由觀摩與分享，提升特殊教育教學品質與學生學習成效，縣內國中小教師都能踴躍將教學中具成果的教材教案提報分享。比賽分為身心障礙類及資賦優異類2類，今年報名踴躍，各校參賽作品多元而具創意，從語文、生活自理、社會情緒學習，到科技應用與議題探究皆有涉略，經專業評審們評選結果選出特優2件，優等6件及佳作14件。

身心障礙類國小組特優作品《生活成長小故事─阿冬的日常》由雙冬國小鍾寧、張姵雅老師製作，透過自編故事與AI生成繪本，搭配閱讀策略、組織圖與多媒體學習工具，協助學生提升閱讀理解、品格判斷與情緒辨識能力。

資賦優異類特優作品《村貓大量發「聲」中－浪我們在一起》則由光華國小洪瑞成、南光國小鄭萍芸老師分享，運用VR沉浸式場景，引導學生從真實情境出發，發現生活周遭的問題，並從流浪貓視角認識TNR策略並進行公共議題倡議，展現科技融入資優教育的特色。

主辦單位特別邀請國立臺中教育大學侯禎塘名譽教授進行作品講評，提供教學實務與教材設計的專業建議。會後綜合座談交流熱烈，教師彼此分享應用經驗，氣氛溫馨而充實。

南投縣政府表示，期盼透過每年教材教具比賽與觀摩研習，持續激發教師創意，提升學生的學習動機，並展現南投縣特殊教育扎根多年的成果。也將持續提供相關資源與支持，與教師共同打造友善和諧融合及更具包容性與學習效能的教學環境。（照片記者謝雅情翻攝）