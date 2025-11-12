南投縣114年農村再生展現豐碩成果
【記者 謝雅情／南投 報導】「南投縣114年農村再生成果展」12日下午在中台灣創新園區舉行，展現30個社區於112年至114年間完成的64件執行計畫成果，吸引150位社區夥伴參與學習。活動透過成果展示、簡報分享及未來發展對談的環節設計，呈現南投農村在環境改善、產業活化、生態保育與文化保存等社區自主推動的多元成果。
成果展以「扎根南投，耕築永續農村」為主題，透過展示與互動，呈現社區在環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，並推出結合六個社區特色食品的「南投風土禮盒」，象徵農村產業加值的心意。
縣府農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席，頒贈感謝狀給農村再生有功人員。活動也邀請社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文化創意及生態永續等議題，透過專業建議與雙向交流，促進社區間學習連結，凝聚南投農村持續前行的力量。
蘇處長表示，農村再生需要政策支持與社區參與並行，透過兩年的計畫課程，澀水社區培訓出10名新一代生態導覽解說員，逐步建立完善的導覽制度，今年7月至10月假日共辦理36場免費導覽解說，服務超過1,500位民眾，展現生態保育推動的成果與持續力；社寮社區、仁和社區及上安社區則以在地農產為基礎，結合烘焙及食品製作課程，有13人通過烘焙丙級麵包證照檢定，展現產業加值的成果。縣府將持續透過農村再生計畫的培力與輔導，協助社區將創意及努力轉化為可持續的產業與文化，提升社區自主發展能力，推動南投農村整體進步，進而支援縣府打造南投觀光大縣的長遠目標。
除了縣議員張婉慈、魚池鄉長劉啟帆，立委游顥、麥玉珍、縣議員林儒暘、林憶如也都派人到場，肯定縣府在農村再生上的用心。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
觀光吊橋荒廢成「山林裡的千萬垃圾」 南投縣府回應了
南投縣竹山天梯、信義琉璃光之橋、中寮龍鳳瀑布空中步道，因風災受損封閉，挨批「山林裡的千萬垃圾」。縣府表示，龍鳳瀑布步道因河谷岩盤變位影響安全封閉，公所將編預算拆除；而竹山天梯、琉璃光之橋修繕中，未來將串聯周邊景點推遊程。中時新聞網 ・ 10 小時前
投縣府攜手禮儀公司 助弱勢家庭喪葬服務更臻圓滿
南投縣政府為深化對縣內弱勢族群的關懷與服務，日前收到蓮池禮儀股份有限公司所提出之合作提案書，旨在共同為南投縣的社會邊緣戶、低收(中低收)入戶等弱勢家庭，提供免費且有尊嚴的喪葬禮儀服務，讓逝者圓滿人生最後一程；為感謝企業善舉，日前副縣長王瑞德特別接見並致贈感謝狀，以此肯定及感謝蓮池禮儀對社會的貢獻。蓮池禮儀為在地經營超過三十年的禮儀服務公司，曾獲頒臺中市政府殯葬禮儀服務評鑑優良廠商，並以「成為每位家屬的禮儀服務管家」為宗旨。公司負責人王宗智禮儀師擁有內政部核發之合格禮儀師證書，並長期與衛生福利部中區老人之家合作，致力提供弱勢族群長輩圓滿尊榮的禮儀服務。此次更主動提案，欲將其專業資源投入至南投縣，承諾成為南投縣政府「另一雙弱勢家庭左右手」，讓弱勢逝者能享有尊嚴圓滿的「人生畢業 ...台灣新生報 ・ 1 天前
南投受災復建休園中的竹山天梯明年3月重開放
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣竹山梯子吊橋園區因113年7月凱米颱風造成園區內玉福吊橋及部分步道損壞，於1台灣好報 ・ 1 天前
南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣農村再生成果展今天登場，呈現環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，同時邀社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文創、生態永續等議題。中央社 ・ 13 小時前
南投信義鄉老人活動中心及日間照顧中心啟用 (圖)
南投縣信義鄉老人活動中心及日間照顧中心11日正式啟用，空間包含老人會長青學院、社區整合型服務中心、輔具便利站。中央社 ・ 1 天前
小琉球海子口掀巨浪風勢強 後壁湖冷卻塔被吹倒
屏東縣 / 綜合報導 颱風影響，屏東小琉球，海子口岸邊掀起巨浪，風勢強勁，民眾拍攝時手機險些拿不住，當地景點''百年榕樹''樹叢，被吹到劇烈搖晃；在恆春半島的後壁湖漁港，有冷卻塔不敵強風，應聲倒塌；獅子鄉村落的強陣風，也讓村民很有感，拍下打擊練習網，被強風吹著跑的畫面。 小琉球海子口附近，風大到民眾手機鏡頭一度快要拿不穩，不斷左右搖，不只風很大，岸邊也不斷掀起長浪，蓋過防波堤，中午過後，風勢逐間增強，雖然雨不大，但風勢一陣比一陣強勁，不斷傳出低沉的呼嘯聲。陣陣強風從海平面吹到路面，受到鳳凰颱風影響，屏東小琉球當地下午兩點，測得陣風達八級，這邊是秘境風超大，秘境旁的樹叢，被狂強風吹到劇烈搖晃，鏡頭轉向岸邊，浪也是很大，隨著颱風中心越來越靠近，長浪也越掀越高，強風持續吹拂小琉球和恆春半島，後壁湖漁港，有冷卻塔不敵強風。華視新聞記者蕭雅心說：「在我旁邊的是一個冷卻塔，不過它疑似就是被這兩天的強風給吹翻，可以看到它現在是翻落在旁邊的。」整座大型冷卻塔，被風吹到應聲倒塌，好在沒有砸傷人，同樣也受到強風影響的，還有獅子鄉南世村，有打擊練習網被風吹到不斷往前移動。獅子鄉南世村長楊登福說：「從角落那個地方(吹過來)。」回到現場，打擊網已經被吹倒在地上，當地位在風切處，風勢感受上也更加明顯，隨著鳳凰颱風逼近，南台灣風勢持續增強，沿岸地區，得慎防強風長浪，不可掉以輕心。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
南投下架芬普尼污染蛋 回收8100顆未流入校園
南投縣政府衛生局於11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」不符規定。南投縣衛生局隨即展開追查，針對縣內全聯及楓康超市相關批次（溯源碼I47中廣新聞網 ・ 1 天前
華航：2026年客運票價止跌回穩 貨運價格走揚
華航今日舉行法說，華航指出，今年客運票價下滑，明年在地震海嘯預言、關稅議題暫緩下，可望止跌回穩，而貨運價格在AI伺服器及半導體相關產品出貨帶動下，目前與貨攬業者洽談明年的價格，基本上美國現貨價格都高於今年。針對今年客運票價下滑，華航說明，七月市場傳出日本海嘯、地震等預言，那陣子的確很多人不太想去，所自由時報 ・ 11 小時前
最美打擊教練莎菈真的要走了？中信兄弟球團證實：會有教練團調整
體育中心／綜合報導休賽季樂天桃猿和富邦悍都陸續公布球員異動，在台灣大賽爭冠失利的中信兄弟是否會有動作也備受關注，尤其日前外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在個人社群PO出感謝文，近日又在沖繩執教冬季聯盟，被聯想很有可能即將離隊，對此球團也證實「教練團會有些微調整」，表示確定名單後會向外界公佈。FTV Sports ・ 1 天前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 13 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 10 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 7 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 8 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前