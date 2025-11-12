南投縣114年農村再生 展現豐碩計畫成果
「南投縣114年農村再生成果展」12日下午在中台灣創新園區舉行，展現30個社區於112年至114年間完成的64件執行計畫成果，吸引150位社區夥伴參與學習。活動透過成果展示、簡報分享及未來發展對談的環節設計，呈現南投農村在環境改善、產業活化、生態保育與文化保存等社區自主推動的多元成果。
此次成果展以「扎根南投，耕築永續農村」為主題，透過展示與互動，呈現社區在環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，並推出結合六個社區特色食品的「南投風土禮盒」，象徵農村產業加值的心意。
縣府農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華主持，頒贈感謝狀給農村再生有功人員。
蘇處長表示，農村再生需要政策支持與社區參與並行，透過兩年的計畫課程，澀水社區培訓出10名新一代生態導覽解說員，逐步建立完善的導覽制度。今年7月至10月假日共辦理36場免費導覽解說，服務超過1,500位民眾，展現生態保育推動的成果與持續力。
社寮社區、仁和社區及上安社區紛以在地農產為基礎，結合烘焙及食品製作課程，有13人通過烘焙丙級麵包證照檢定，展現產業加值的成果。
縣府將持續透過農村再生計畫的培力與輔導，協助社區將創意及努力轉化為可持續的產業與文化，提升社區自主發展能力，推動南投農村整體進步，進而支援縣府打造南投觀光大縣的長遠目標。
活動也邀請社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文化創意及生態永續等議題，透過專業建議與雙向交流，促進社區間學習連結，凝聚南投農村持續前行的力量。
除了縣議員張婉慈、魚池鄉長劉啟帆，立委游顥、麥玉珍、縣議員林儒暘、林憶如也都派人到場，肯定縣府在農村再生上的用心。
