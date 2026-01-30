南投縣115學年度國民中小學藝術才能班 3月起招生

南投縣政府為培育本縣藝術才能優異學生，施以專業性美術及音樂教育，輔導其適性發展及培植多元藝術專業人才，讓學生具備藝術認知、展演、創作及鑑賞能力，將於一一五年三月起辦理一一五學年度南投縣國民中小學藝術才能美術班及音樂班招生作業。美術班招生有漳和國小、竹山國小、南投國中、埔里國中、延和國中；音樂班有草屯國中、草屯國小。

國中音樂班由草屯國中辦理，並將於一一五年三月二十三日至四月二日辦理招生報名，國小音樂班由草屯國小辦理，並將於一一五年四月七日至四月十七日進行招生報名。國中美術班由南投國中、埔里國中、延和國中個別辦理招生，招生報名日期為一一五年四月七日至四月十三日；國小美術班由竹山國小及漳和國小個別招生。

招生報名日期分為兩階段：競賽表現入班報名時間為一一五年三月十六日至三月十八日，術科測驗入班為一一五年三月二十六日至四月一日。相關報名手續及詳細說明資料請向招生學生索取或由招生學校網站及教育處網站-常用服務-各類文件下載區(https://sso.ntct.edu.tw/Bulletin/ResPubforNtct.aspx)。招生相關應試資訊請考生務必詳閱招生簡章或上網查詢，以維自身權益。