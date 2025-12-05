南投縣115年公告土地現值及公告地價，經南投縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值較114年平均上漲0.74%，公告地價較113年平均上漲1.55%，合理反映市場不動產價格變動情形。

南投縣府地政處表示，本縣各區域公共建設持續推動，但受不動產金融調控等因素連動影響下，不動產價格近一年來漲幅趨緩，此次調整作業主要反映各大產業園區及毗鄰開發地區，經地價評議委員會綜合考量地價均衡性，適時反映市價變動並兼顧民眾負擔能力後，評定公告土地現值平均調幅 0.74%，南投縣「地王」仍由草屯鎮太平路一段與碧山路角地(金瑞成珠寶銀樓)蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16萬7仟元，換算每坪約55.5萬元。

115年公告地價調整，依據內政部函示公告地價評定原則，本縣地價及標準地價評議委員會參考地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，並廣納民眾及各界聲音，衡酌縣民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，評定結果全縣公告地價平均上漲1.55%。

地政處提醒，115年公告土地現值及公告地價將於 115年1月1日公告，屆時民眾可連結至南投縣地政便民服務系統(https://myland.nantou.gov.tw/tw/query/index.html)及本縣各地政事務所網站查詢。