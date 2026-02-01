南投縣115年度傑出演藝團隊徵選受理申請

一一五傑團申請須知報名下載QR Code。(圖：南投縣府提供)

為扶植及獎助本縣演出經驗績優、具地方特色且富創作潛力之優秀演藝團隊，南投縣政府文化局辦理南投縣「一一五年度傑出演藝團隊徵選」活動，以穩定演藝團隊行政營運及提升專業創作水準為主要扶植目標。

凡依本縣演藝團體自治條例立案滿一年且每年至少有二場以上優質演出(含一場售票演出)之音樂、舞蹈、傳統戲曲及現代戲劇等表演藝術團隊，並依規定完成演藝團體年度業務者，皆可參與徵選。團隊須針對主要扶植目標，強化計畫書內容，同一計畫已入選文化部及附屬機關、財團法人國家文化藝術基金會、行政法人國家表演藝術中心、南投縣政府或文化局補助者，將不重複補助。

南投縣一一五年度傑出演藝團隊徵選活動，自即日起開始受理申請，收件日期至一一五年二月二十六日(星期四)止，凡符合資格者，歡迎踴躍提件申請。相關申請表件請上南投縣政府文化局網站（https://www.nthcc.gov.tw/）最新消息項下查詢下載、複製連結：https://reurl.cc/DbrQyR下載或掃描QR Code。