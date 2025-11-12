南投縣115年度總預算暨附屬單位預算及綜計表審議通過

南投縣一一五年度總預算暨附屬單位預算及綜計表，於十二日經南投縣議會第二十屆第六次定期會議三讀審議通過，審議結果如下：總預算歲入及歲出預算總額均為三百五十一億七千八百八十四萬二千元，未編列債務舉借及償還，收支平衡，符合預算法第六條規定；附屬單位預算及綜計表部分，收入總額一百四十六億六千四百五十五萬五千元，支出總額一百五十五億三千四百八十三萬二千元，收入支出相抵後短絀八億七千零二十七萬七千元，審議結果均依原列數通過。

一一五年度歲入預算較一一四年度增加六億七百萬九千元（增幅1.76％），主要係因財政收支劃分法修法後，中央普通統籌分配稅款增加；歲出預算則較一一四年度增加十八億九千零七十五萬五千元（增幅5.68％），主要係編列轉運站用地取得費用、全縣垃圾處理計畫及長照十年計畫等經費。

主計處表示，修法後本縣自有財源提升，但中央補助比例下降，縣府須自籌更多配合款，以維持各項經常性與延續性計畫的推動。面對財政結構改變，縣府秉持量入為出原則，落實零基預算，審慎配置資源，確保施政延續與效率。尤其近年縣府團隊積極推動開源節流，並強化財務控管，不僅在一一三年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核榮獲縣市組第二名佳績，更於一一四年十月二十三日達成「零負債」里程碑，象徵本縣財政體質穩健升級，也為南投財政永續發展奠定堅實基礎。

縣府團隊誠摯感謝全體議員的支持及監督，未來將持續實現許縣長「三大主軸、十大願景」政見，提升各面向服務品質，並兼顧財政穩健與創新永續，攜手南投縣民共創全齡宜居的幸福南投。