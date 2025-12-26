南投縣115年度「客家古禮～三獻禮研習」即日起開始招生

南投縣一一五年度「客家古禮～三獻禮研習」將於一一五年一月十七日開課。即日起至一一五年一月七日止，採線上報名，報名網址： https://forms.gle/DF6JKZWd4xFhTX7t5

五、報名截止後將由主辦單位進行審核，並於一一五年一月十日前通知錄取者。

三獻禮為客家族群生命禮俗與祭祀儀式的重要部分，不論在歲時祭祀或公共典禮中，皆以三獻為行禮主軸，體現客家祭祀文化的核心內涵。三獻禮所採用的八音樂曲，不僅營造典禮氛圍，更需配合禮儀節奏，承擔調和場域情境與增添文化雅趣的角色。古代禮制強調「禮樂並重」，儀式與音樂相輔相成，然而隨著時代變遷，傳統禮儀及八音演奏逐漸簡化、淡化，甚至有失傳之虞，基於保存與延續客家禮樂文化的使命，本著手推動客家三獻禮研習課程，期能培育在地專業人才與種子師資，使傳統禮俗得以延續，並促進文化傳承。

研習時間：一一五年一月十七日起至二月七日止，每週六十八時~二十一時，共四週，共計十二小時。研習地點：水里鄉建安宮（南投縣水里鄉帝君巷36號）。報名對象：對客家傳統文化有興趣之民眾，出席時數達四分之三以上者，發給研習證書乙紙。歡迎對客家文化有興趣的民眾關注「南投縣客家發展所」粉絲專頁，獲取更多相關資訊！