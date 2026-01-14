南投縣119擴大防火宣導暨大量傷患演習 - https://www.watchmedia01.com

時逢119消防節之際，南投縣政府消防局特於115年1月14日11時假南投市轄內即將落成啟用之南投酒廠（威士忌觀光工廠）辦理115年「119擴大防火宣導暨大量傷患演習」，本場演習由王瑞德副縣長蒞臨現場視導，演練包含「電動車火災搶救」、「車禍受困救助」、「建築物火災自衛編組演練」、「大量傷病患檢傷、「火場人命救助（美式梯運用救出」、「雲梯車高空救援」、「消防人員搬運法等）」 、「建築物火災搶救」等項目。

本次演習透過各項消防戰技的演練展現本局消防人員機動性與災害搶救能力，藉以增進消防勤務功能，提高救災技能，考驗消防人員如何在狀況危急下執行救災工作，以「安全」、「快速」、「有效率」完成火災搶救及人命救助任務。

另為提升場所自衛編組之能力，本次演練並請南投酒廠職員共同參與本場演練，演練科目包含「初期滅火、通報119、引導疏散、安全防護及緊急救護」等項目，透過實兵操演方式驗證場所之自衛編組能力。

此外，本次演練動員消防局新購置之水箱車、水庫車、雲梯車及各式新式災害搶救器材進行演練，其中並包含因應電動車火災搶救所需之「緊急插頭(切斷電動車電源之用)」、「防火毯」及「車底瞄子」等新式搶救器材，強化消防人員面對電動車鋰電池火災之應變能力。（圖／縣消防局提供）