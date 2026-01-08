南投縣119消防節暨民力團體表揚 許淑華向消防英雄致敬

許淑華（左三）出席消防節暨民力團體表揚活動，與消防救災英雄同歡並致上敬意。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府八日舉辦「歡慶一一九消防節暨民力團體表揚典禮」，縣長許淑華到場向消防英雄們致上敬意，並親自頒獎，感謝消防弟兄及義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體等民力團體辛苦付出，其中，義消總隊副總隊長莊坤耀等十三人服務年資更達四十年以上，人生大半輩子貢獻於消防救災工作，精神令人感佩。

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，各類志工長期協助消防勤務，在平時工作之餘用心投入消防支援工作，大愛精神值得肯定；此次表揚年資標計分為五、十、十五、二十至四十五年，年資標雖然是小小的一塊標章，但是其代表的意義卻是消防民力團體長期奉獻的表徵與傳承，感謝所有辛苦的消防弟兄以及協勤人員，並祝福大家消防節快樂。

南投縣消防局表示，自內政部消防署成立之後，核定每年一月十九日為消防節，旨在紀念消防人員的辛勞及表揚績優人員，同時透過活動提升民眾的防火、防災意識。以往消防局每年配合中央政策規劃辦理各項宣導活動，去年「紀念日及節日實施條例」規定，「一一九消防節」為消防人員紀念日放假一天，因此將民力團體表揚典禮併同歡慶消防節辦理，讓所有消防局同仁及民力夥伴能一同歡慶佳節。

此次頒獎，全國楷模計六人，縣內楷模十人，除表揚年度績優人員 ，年資標表揚計有義消一百六十七人、鳳凰志工九十九人及防火宣導二百零八人，其中年資滿三十年有九人，滿三十五年七人，滿四十年以上有義消總隊副總隊長莊坤耀、幹事柯明光、賴寬龍、廖聰輝、游如村，義消第一大隊大隊長蔡政鋼、義消第二大隊總幹事謝明達、義消第三大隊大隊長劉興崧、副大隊長蔡鳳春、草屯義消分隊顧問洪武順、國姓義消分隊顧問鍾瑞嘉、竹山義消分隊顧問黃金花、水里義消分隊副分隊長沈威宏等十三人。