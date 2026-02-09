南投縣4月起長輩健保費全額補助 逾10萬人受惠、年省近萬元

▲南投縣議會9日三讀通過115年度總預算第一次追加減預算案，縣長許淑華隨即宣布重大福利政策，4月起長輩健保費全額補助，逾10萬人受惠、年省近萬元。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣議會9日三讀通過115年度總預算第一次追加減預算案，縣長許淑華隨即宣布重大福利政策，將自今年4月1日起，由縣府全額負擔南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的全民健康保險自付額，每人每月826元，預估全縣超過10萬名長輩受惠，平均每年可減輕近萬元經濟負擔。

此次追加減預算中，社會福利支出獲大幅挹注，追加約10億9,490萬元，內容涵蓋老人全民健康保險自付額補助、擴大獨居老人服務，以及長照2.0整合計畫等，獲得縣議會一致支持。許縣長出席議會時，特別感謝議員們對福利政策的支持，讓縣府得以回應長輩長期以來的期待。

許淑華表示，南投縣符合健保費全額補助資格的長輩約有10萬6,000人，4月起每人每月826元的健保自付額，將由縣政府全數負擔。她強調，此項政策「不排富、也不設戶籍年限限制」，只要4月1日當下設籍南投縣，且年齡符合規定，即可享有福利。縣府屆時將直接提供符合資格的戶籍資料給健保署進行勾稽核對；至於中低收入戶原本已有中央補助者，則由健保署一併核對處理，確保權益不重複、不遺漏。

許縣長指出，縣民能享有更多社會福利，關鍵在於縣府已於去年全數清償債務，財政體質更為健全。她表示，希望能在過年前送給鄉親一份實質好禮，讓所有長輩都能安心就醫、健康生活，也減輕子女的扶養壓力。

縣府社會及勞動局補充說明，長輩免繳健保費每月826元，是依健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。縣府將加速相關行政作業，確保政策如期於4月1日上路，持續朝打造高齡友善城市的目標邁進。