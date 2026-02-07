南投縣65歲以上老人健保費 4/1起由縣府負擔

許淑華縣長表示，縣府補助長者健保費如果順利通過，預計最快4月1日起就開始由縣府負擔。（圖：縣政府提供）

南投縣議會召開第20屆第19次臨時會，會中縣府提出追加減預算案中，包含南投縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔。縣長許淑華對此表示，縣府補助長者健保費如果順利通過，預計最快4月1日起，長輩的健保費就開始由縣府負擔，減輕子女扶養父母的負擔。

許淑華縣長表示，這次縣府提出追加減預算案，其中民眾關心的包含南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，已在這次臨時會送到議會審議。為了讓健保費補助提早上路、長輩盡早享受到這項福利，臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業。感謝縣議會所有議員對社會福利、地方建設，給予的意見指導與經費支持，縣府會用心將所有追加減預算用在鄉親需求，讓南投一步一步朝宜居城市邁進。

議長何勝豐說，縣府追加減預算案中，社會福利部分增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9,490萬元，他肯定縣府照顧高齡長者、提供全方位照顧的用心。（張文祿報導）