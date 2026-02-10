南投縣65歲以上長輩 健保費4/1日起縣府負擔
【記者林玉芬/南投報導】縣議會9日臨時會審議，115年度總預算第一次追加減預算，社會福利部分追加約10億9,490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，三讀通過獲議會支持。
縣長許淑華宣布，4月1日起南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府全額負擔，不排富及無戶籍設立限制，預估超過10萬縣民受惠。
許淑華感謝議員支持福利政策，許淑華說，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，4月1日上路後，縣府將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利，希望在過年前送給鄉親一個好禮，讓所有長輩健康快樂。
這項措施，預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心。縣府將加速行政作業，確保政策如期實施。
縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月826元，是按健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。
