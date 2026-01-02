南投縣84村里1/8停水23小時 近4.5萬戶受影響

記者張益銘／南投報導

台灣自來水公司第四區管理處為提供南投地區更穩定供水，辦理水里溪取水口改善及增設工程，預計於1月8日0時起至1月8日23時止停水改接施工，影響供水時間計23小時，停水戶數約4萬4,996戶。

南投縣府建設處今（2）日表示，本次停水影響地區包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區共84個村里，除停水區域外，其餘地區不受影響，維持正常供水。籲請影響地區用戶提早儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞，停水期間造成用水不便，尚請體諒。復水後管線末端、大樓及，地勢較高之地區可能延後數小時恢復正常供水。

此次停水範圍，南投市有鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里(部分)、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里(部份)、永豐里(部份)、福興里(部份)、三興里(部份)、平山里(部份)，共24里。

名間鄉為新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村等9村；水里鄉有水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村共18村。

集集鎮有集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里等11里及竹山鎮的消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、山崇里、富州里、中央里、社寮里(部分)等22里。

為維護民眾用水權益，台水公司將設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水，相關資訊詳台水公司停水公告網站https://web.water.gov.tw/wateroff/ 。