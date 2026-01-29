南投縣9度榮獲「運動i臺灣」特優獎
【記者林玉芬/南投報導】南投縣114年「運動i臺灣2.0計畫」表現卓越，再度榮獲「特優」縣市殊榮，已9度獲得特優獎，成績斐然。運動部全民運動署28日舉辦頒獎典禮，由教育處長王淑玲代表縣府出席受獎。
王淑玲表示，南投縣累計9次獲得運動i臺灣特優獎，彰顯許淑華縣長對全民運動的支持與深耕成果，除持續辦理優質活動外，並致力創新。114年九九峰登山健走活動與草屯在地新景點全臺首座氦氣球樂園結合，有來自四分之一的外縣市民眾熱烈參與，達成千人相約健走盛況，活動現場除各局處擺攤宣導，也提供科技體適能檢測服務，讓民眾透過精確數據了解自身健康狀況。
縣府教育處表示，長期結合多元運動活動、觀光景點與在地優勢，推動日月潭萬人泳渡、環縣自行車賽、有氧舞蹈派對、草地瑜珈及SUP立式划槳等活動，鼓勵全民及壯世代參與運動，持續深耕基層、形塑運動風氣；展望115年，將進一步結合運動村里推動常態性課程，融入SDGs永續理念，提升規律運動人口比率，朝打造運動之都與宜居城市目標邁進。
南投縣連續多年執行運動i臺灣2.0計畫，114年持續推動一般、身心障礙者及原住民族三大專案，共計105項次計畫，涵蓋一般民眾、身心障礙者、女性、銀髮族及原住民族的運動推廣。
縣府與南投縣體育會、各鄉鎮市體育會、公所、學校、社福機構等攜手合作，辦理各類全民運動活動，吸引12萬5,000人次參與，廣受好評。此次獲頒「特優」，不僅展現南投縣在行政效能、行銷推廣、資源整合及專案執行方面的卓越表現，更獲得運動部全民運動署的高度肯定。
南投縣已連續多年獲得特優肯定，活動規劃涵蓋各年齡層與族群，讓民眾能輕鬆參與運動，培養健康生活習慣，同時帶動地方觀光與產業發展，透過「運動與景點結合」成功讓全民運動走入生活，讓南投成為全台灣最活力的「宜居運動城市」。
