南投縣9度榮獲「運動i臺灣」特優獎

【健康醫療網／記者周啟辰報導】在繁華都市的喧囂背後，有一群人的世界被限縮在幾坪大的居所，對於行動不便的身障者與年邁長輩而言，出門就醫或復健往往不是簡單的日常，而是一場充滿未知的挑戰。為了解決身障朋友「踏不出家門」的社會痛點，政大 EMBA 正式啟動「2026 政大 EMBA 冬歡公益計畫」，以「幸福無礙」為主軸，期盼匯聚社會大眾的愛心，為弱勢族群搭建連結家庭與社會的橋樑。 一台復康巴士：重拾生命自主權的起點 本次公益行動的核心，在於看見身障者並非不想參與社會，而是缺乏安全且尊嚴的交通工具，導致生活範圍受限。政大 EMBA 團隊認為，一台車不僅是交通載體，更是推動社會共融的動能。 計畫規劃將凝聚而來的資源轉化為實質的復康巴士，捐贈予「行無礙資源推廣協會」與「宜蘭懷哲復康之家」。這項舉措旨在補足基層交通服務的缺口，讓資源精準地送達最需要的角落，使每一位使用者都能在移動過程中感受到社會的溫暖與尊重。 深化社會責任：從「捐贈」轉向「共感」的公益轉型 與傳統的慈善活動不同，本次計畫強調建立一個可傳承的永續公益品牌，讓影響力超越單純的物資捐贈。 強化企業同理心：鼓勵各界透過專業引導，感同身受身障者

