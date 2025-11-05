南投總質詢結束 縣長感謝議員建言

南投縣議會第二十屆第六次定期會縣政總質議程昨（五）日正式結束，縣長許淑華感謝所有議員對縣政推動的關心、監督、期許及建議，強調會責成各局處針對議員垂詢的多元議題，逐一檢討、規劃，更期待繼續在縣議會的監督下，縣府、議會及全體縣民能夠共創南投縣美好的未來。

本次縣議會定期會縣政總質詢議程，五日由陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、李洲忠、林庭秝、黃春麟、林憶如、廖梓佑等八位議員聯合質詢壓軸，許縣長偕副縣長王瑞德率縣府各局處長列席並備答詢。

許縣長指出，這次縣議會定期會的縣政總質詢今天正式結束，連日來，議員們關心的議題非常多元，不管是地方的道路等建設，還有諸多的社會福利面向，以及教育、觀光、農業和原住民的傳承與活動，很感謝議員們不吝直言督促，並費心提出寶貴的建議。

她說，會把這些具體的建議，交由縣府各個局處好好地做規劃，期待在議會的監督下，縣府一定會持續努力推動每一項縣政工作，相信「我們能夠共創南投縣的未來」。