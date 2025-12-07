南投市區發生一起嚴重連續車禍事件，一名71歲陳姓老翁在南崗二路上短短800公尺內連續撞上三台汽機車，造成兩人受傷送醫。事發於中午時分，老翁駕駛深色轎車一路直行未減速，不斷往右偏移，最終被警方依法逮捕送辦。根據了解，老翁雖無酒駕毒駕情形，但疑似因身體不適導致連續肇事，且肇事後未停車處理，嚴重危害公共安全。

南投老翁身體不適「連續肇事撞3汽機車不停」！2騎士受傷 安全帽飛出。(圖／民眾提供)

這起連環車禍於當天中午12點多發生在南投市警局前方。根據目擊民眾描述，陳姓老翁駕駛的深色轎車在車道外側直行時不斷往右偏移，沒有減速就追撞了前方一台機車。被撞的機車騎士滑行約2.30公尺，車身往前噴飛滑行，騎士則側身翻滾慘摔在地。目擊民眾表示，騎士的安全帽都因撞擊力道而飛出來。

71歲陳姓老翁在南崗二路上短短800公尺內連續撞上三台汽機車，造成兩人受傷送醫。(圖／民眾提供)

令人震驚的是，陳姓老翁撞車後並未停下，而是繼續往前行駛約300公尺，在南投議會前方路口再次追撞一台電動二輪車才停下來。這次被撞的是69歲李姓騎士，當場倒地不起，頭部重創。由於車禍地點就在消防分隊外，多名救護人員立即跨越馬路衝去救人，並緊急將傷者送醫搶救。

這次被撞的是69歲李姓騎士，當場倒地不起，頭部重創。(圖／TVBS)

南投分局交通小隊長葉家暉表示，警方後續調查發現，肇事老翁在南崗二路速食店前方就已先擦撞路邊車輛，但沒有停車處理就往前開。隨後在南投縣警局前撞上一名騎機車的警專生，仍未停車，再往前開約300公尺後撞上李姓騎士。警方到場時，陳姓駕駛遲遲不肯下車，呆坐車內沒有反應。

老翁沒有酒駕或毒駕情形，疑似是因身體不適釀禍。(圖／TVBS)

根據了解老翁沒有酒駕或毒駕情形，疑似是因身體不適釀禍，但因其連續肇事且未停車處理，警方仍依公共危險、過失傷害罪名將其逮捕偵辦。這起事件再次提醒大家，駕駛人若感到身體不適，應立即停車休息，以免釀成無法挽回的悲劇。

