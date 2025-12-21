南投聖誕變裝趴 親子歡笑點亮城市冬日

記者黃清衛／南投報導

寒冬中的南投市，因一場充滿童趣與溫度的聖誕變裝趴而格外閃耀。昨(20)日中山公園周邊熱鬧非凡，許多家長帶著精心打扮的小朋友走上街頭，化身各式各樣的聖誕角色，為城市增添滿滿歡樂氣氛。現場處處可以看見孩子們臉上藏不住的期待與笑容，家長們則在一旁細心陪伴、為孩子拉票加油；一同穿梭在大街小巷的，不只是變裝的身影，更是一段段溫馨的親子回憶。對許多孩子來說，這或許會成為他們心中最難忘的一個聖誕節。

廣告 廣告

南投市長張嘉哲表示，此次特別將「這村這市」市集選在中山公園舉辦，結合聖誕變裝遊行，更吸引不少親子家庭參與。同時也邀請南投在地店家一同加入投票行列，讓市集不只是逛街，更成為認識城市的窗口。不少家長驚喜地發現，原來南投市還隱藏著這麼多有特色、有故事的店家，為城市生活注入新的活力。

張嘉哲表示，看到孩子們開心的模樣、店家與居民的熱情回應，是活動中最珍貴的收穫。也期待透過這樣的活動，讓更多人重新認識南投、走進南投、愛上南投；「這村這市」市集活動將於今天迎來最後一天，歡迎還沒參與的民眾把握機會，走進中山公園，在溫暖的笑聲與人情味中，為假期畫下美好的句點。

南投市長張嘉哲(後左)與參加聖誕變裝趴孩子們開心合影留念。(南投市公所提供)

家長陪同孩子邀請南投在地店家一同加入投票行列，讓市集不只是逛街，更成為認識城市的窗口。(南投市公所提供)

中山公園活動現場結合聖誕變裝遊行，吸引不少親子家庭參與。(南投市公所提供)