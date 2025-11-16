南投職涯探索 為年輕爸媽助攻

南投縣府社會及勞動局為協助低收及中低收入戶之親職提升就業能力，銜接產業趨勢，特結合集元果觀光工廠與青年職涯發展中心的資源與專業，日昨辦理兼具實務體驗與職涯探索的一日活動，讓學員在「看的見產業、學的到技巧、找的到方向」的體驗中，強化就業競爭力與自信心。

本次體驗營以實地參訪、就業培力及自我探索為三大主軸，上午安排位於集集的集元果觀光工廠參訪，由導覽人員帶領學員了解從青蕉栽種、加工製程到品牌行銷的完整流程，認識在地產業如何結合文化、農業與觀光創新，打造出地方特色的永續經營模式。學員們不僅近距離觀察職場環境，透過互動了解產業用人需求與技能發展方向，激發出對未來職涯的多元想像。

下午課程由TCN創客基地南投據點及青年職涯發展中心專業講師團隊接力授課，進行創客基地導覽、履歷撰寫實作與面試技巧演練課程。創客基地提供舒適環境、豐富藏書及不定期專業工作坊供民眾自由參與運用；另外課程講師以實例說明履歷撰寫重點，並以模擬面試方式，協助學員自我表達，展現個人優勢，了解自身的職場定位，學習面試中自信表達與應對。

隨著就業市場持續變動，青壯年親職在面臨轉職與再出發的過程中，需要重新定位與持續精進技能，本次體驗營結合觀光工廠的實地參訪，讓參與者了解產業的營運模式及市場趨勢，並透過履歷撰寫實作與模擬面試，強化求職實戰能力。參與者對於課程安排反應熱烈，有效問卷高達9成顯示多數參與者對於職場面試技巧、履歷撰寫要領及觀光工廠的職業樣貌有更深刻的認識。此次活動亦展現社勞攜手合作的成果，透過整合在地資源與業界人士交流，打造多元的就業支持網絡，協助有再就業需求的青壯年親職未來更順利返回職場。