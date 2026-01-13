南投肥料車過彎下坡失控 撞電桿翻覆「2死2傷」

小貨車撞到電桿與檳榔樹，翻到四輪朝天。（圖／東森新聞）





10日中午12點多，南投水里山區發生死亡車禍，33歲陳姓男子開小貨車，載著3名移工及50包肥料上山送貨，在下坡路段失控，撞到電桿與檳榔樹，貨車翻到四輪朝天，後車斗的3名移工當場噴飛，而陳姓駕駛頭下腳上，被壓住受困車內，當場死亡，釀成2死2傷的嚴重事故。

小貨車翻覆在邊坡，消防救護人員裝備帶齊進行救援，因為裡頭有人受困。消防救護人員：「應該是變形了，夾住了。」

男子整個人被壓住，頭下腳上卡在駕駛座內，救難人員將車門打開，但車身嚴重變形，救援難度相當高。

消防救護人員：「差不多了，來，大哥，我們幫你出來喔。」

好不容易將駕駛救出，但已經沒有生命跡象，當場死亡。事發就在10日中午12點多，南投水里山區產業道路上，33歲的陳姓男子開著小貨車，後車斗放著50包肥料，以及坐著3名印尼籍移工，上山送肥料，在下坡陡坡路段，疑似對路況不熟來不及轉彎，整輛車失控衝向農地，自撞電桿、檳榔樹後整車翻覆，後車斗3名移工被拋飛，其中46歲屋姓男子送醫搶救後宣告不治，駕駛陳姓男子頭部重創，當場死亡，釀成2死2傷。

集集分局郡坑派出所所長金秋棟：「因道路陡坡，車輛於下坡時失控，自撞電線桿後翻覆，造成駕駛人當場死亡，一名移工送醫急救後不治。」

據了解，這3名移工都是逾期失聯移工，死者屋姓男子失聯將近10年，另外2名受傷者則是持觀光簽證來台，分別逾期停留2年以及10個月，警方將請移民署協助處理後續。事故現場位於山區，沒有監視器，究竟是因為不熟路況，還是車輛出現問題才會釀禍，確切事發原因仍有待調查釐清。

