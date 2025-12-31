南投能高越嶺雲天宮路線元旦重啟 天池山莊住宿率約3成

能高越嶺道西段雲天宮登山口，入山民眾須先至登山口服務站完成報到作業。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

能高越嶺國家步道西段封閉施工近1年半，雲天宮路線元旦重啟。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

能高越嶺國家步道西段是熱門登山路線，距屯原登山口約1公里長路段因地質破碎、坍方不斷，林保署南投分署改從雲天宮入口路線取代，封閉施工近1年半，元旦重啟，不少山友搶頭香，天池山莊元旦住宿率約3成。林保署南投分署提醒，天池山莊提供基本住宿，暫時無提供餐飲及裝備租借服務。

林保署南投分署表示，能高越嶺國家步道西段受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮大地震等嚴重災害影像，沿線步道設施損壞嚴重，步道0-1K、3.2-4K、6K及10K等多處邊坡崩塌、地基不穩定且持續落石，尤其0-1K上邊坡屬新生崩塌點，因崩塌不斷，自112年4月起即封閉0-3K並進行改道工程。

南投分署說，屯原出入口不穩定，改以地質相對穩定的「雲天宮線」作為步道出入口，新登山口與原步道約3K處相銜接，雖然整建後的雲天宮線與原路線的里程數相近，不過雲天宮路線海拔落差350公尺，行走時間較原路線增加1.5至2小時，請山友注意體能及腳程。

能高越嶺西段雲天宮路線原本遇雨溼滑泥濘，經砌石改善，坡度也較平緩好走。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

因應登山路線調整，原屯原服務站亦移至雲天宮登山口服務站，所有入山民眾須先至登山口服務站完成報到作業，以利入山服務與安全宣導訊息告知。由於該路段常有大型貨物車及工程車進出，為維護交通秩序及行車安全，請山友配合將車輛停放停車場，避免交通阻塞及車輛損傷。

天池山莊因管理人力匱乏，僅提供基本住宿及營位申請，此為12月27日雪景，目前雪已融化。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

天池山莊因管理人力匱乏，尚無餘力運補物資，僅提供基本住宿及營位申請，暫無餐飲及裝備租借服務，請山友自備。非上班時間入住天池山莊者，請事先備妥住宿名單，並至天池山莊管理室辦理報到；若為單日往返，或未住宿天池山莊及營地之民眾，請填寫「能高越嶺國家步道入山登記表」，並投入指定登記箱內，以利後續緊急應變需求。

南投分署提醒，雲天宮路線對體能要求較高，請山友審慎評估自身體力，事前擬定完整登山計畫並設置留守人。行經易落石路段時，務必確認安全後迅速通過。近期南投縣仁愛鄉山區陸續有台灣黑熊目擊紀錄，請山友務必妥善收納食物，適時配戴熊鈴，並隨時提高警覺，以維護自身安全。

