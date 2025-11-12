南投脫鉤沒放假 學生自製「熱愛學習」立牌師生苦笑

南投縣 / 綜合報導

鳳凰颱風來襲，中部各縣市都放颱風假，但南投縣這次卻「脫鉤」正常上班上課，有學生家住台中、在南投就學，只能請爸媽載他來上課，另外有住彰化的學生，自己騎電動自行車來，而暨大附中，還有學生在座位放了一塊自製立牌，上面寫「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，把班上老師和同學都逗笑了。

學生放在座位上的立牌，寫著「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」，一名南投暨大附中學生，家住台中，颱風天還是來南投上課，還自製立牌強調自己熱愛學習，老師和同學看了都哈哈大笑，鳳凰颱風來襲，中部各縣市都放颱風假，但南投卻「脫鉤」正常上班上課，於是就出現家住台中、彰化，而在南投就學的學生，必須來上課的情形。

記者VS.住台中學生說：「(你今天是怎麼來的)，爸媽載來的，今天爸爸就說，沒有雨的話就去(上課)，我自己騎電動(自行)車。」南投縣沒跟著放颱風假，不少民眾湧進縣長許淑華臉書，刷了一排「咕嚕咕嚕」留言，抱怨「中彰投不是共同生活圈嗎」，南投縣長許淑華說：「中彰投的生活圈是，大家彼此給自己的一個參考，最重要的還是要依據的是，中央的所有的氣象的標準。」

許淑華強調，要不要放颱風假，還是必須考量氣象署的預測資料，南投12日預測風力4-5級，最大陣風6-7級，沒有達到停班停課標準，而台中預測風力6-7級，最大陣風9-10級，已經達到停班停課標準，台中市最早在11日晚間7點45分，就宣布停班停課，有人在市長盧秀燕臉書，感謝市長媽媽，但也有人認為，沒風沒雨，為什麼要放假？

台中市長盧秀燕說：「那最大陣風有測到10級，換句話說，台中地區，海線地區在這個風力標準上，有達標，有的甚至超標。」颱風雖然沒有給中部帶來明顯風雨，但各縣市颱風假不同拍，也打亂跨縣市上課民眾的步調。

