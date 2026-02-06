南投舊城迎春風 18位名家揮毫 手寫春聯送福入家戶

許多市民一早就來排隊想獲取名家春聯。（記者扶小萍攝）





「駿馬奔騰迎新紀」，年關在即，大眾家家戶戶常需要張貼春聯來迎新，南投市公所特安排6日上午於公所一樓大廳舉辦115年春節馬躍慶豐年新春名家揮毫贈春聯活動，現場墨香滿溢，南投市長張嘉哲特別邀請18位知名書法名家同台展技，吸引數百位市民一早就大排長龍，希望求得名家墨寶，將開春福氣帶回家。

活動現場氣氛熱烈，領取號碼牌的人潮從門口延伸至街道。張嘉哲市長與市民互動，並與書法家們為新年祈福。張市長表示，「手寫春聯擁有印刷品無法取代的溫度與藝術價值。嘉哲希望透過這場活動，不僅要傳承書法文化，更要把對市民家人的祝福，化作一張張充滿喜氣的紅紙，讓每個家庭都能感受到滿滿的幸福與新春希望！」

書法家林文士贈張市長一馬當先祝福。（市公所提供）

受邀的18位賴威嚴、陳恒聰等名家各有不同風格，從蒼勁有力的隸書到流暢優美的行草，將「吉祥如意」、「龍馬精神」等賀詞寫得栩栩如生。一位市民開心地說：「每年最期待就是公所的揮毫活動，名家手寫的春聯掛在門口，感覺整年的家運都會特別旺！」

市公所一樓大廳與大門前湧入許多市民索取名家墨寶。（記者扶小萍攝）

南投市公所表示，除了今日的揮毫送暖，後續還有系列春節活動，包含週末即將開幕的年貨大街活動，2/7至2/13在中山街熱鬧展開，消費滿額還可以抽電視等大獎，邀請市民朋友持續關注，一起在南投舊城點亮新春氛圍，迎接充滿活力的馬年到來。



