南投舊城迎春風！18位名家揮毫 手寫春聯送福入家戶

▲南投市公所今日在公所大廳熱鬧舉辦「春節名家現場揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、人潮絡繹不絕。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】農曆新年進入倒數，南投市公所於6日在公所大廳熱鬧舉辦「春節名家現場揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、人潮絡繹不絕。南投市長張嘉哲特別邀請18位知名書法名家同台揮毫，吸引數百位市民一早前來排隊，期盼領取名家手寫春聯，將滿滿的新春祝福帶回家中。

活動一早開放，索取號碼牌的人潮便從公所大廳一路延伸至街道，氣氛熱絡。張嘉哲市長親自到場與市民互動，並向書法名家們致意，與大家一同為新年祈福。張市長表示，手寫春聯蘊含書法藝術的溫度與祝福，是印刷品難以取代的文化象徵，希望透過活動傳承書法之美，也把對市民與家庭的祝福，化作一張張喜氣洋洋的紅紙，讓幸福與希望走進每個家戶。

此次受邀的18位書法名家風格各具特色，從蒼勁渾厚的隸書到流暢奔放的行草，將「吉祥如意」、「龍馬精神」等新春賀詞揮灑得生動有致，讓民眾大呼過癮。現場市民陳小姐開心分享，每年最期待的就是公所舉辦的揮毫活動，名家手寫的春聯掛在門口，象徵好運臨門，也為新的一年增添喜氣。

南投市公所指出，春節期間將陸續推出系列迎新活動，包含即將於2月7日至2月13日在中山街登場的年貨大街，結合美食、年節商品與抽獎活動，消費滿額還有機會把電視等大獎帶回家，邀請市民與遊客一同走進南投舊城，在熱鬧年味中迎接充滿活力與希望的馬年到來。