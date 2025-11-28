南投色警見女同事洗澡竟2度偷拍 女警抬頭見「鏡頭對著我」嚇傻

南投張姓警員趁洗澡時偷拍女同事，被南投地院判刑5月有期徒刑。（圖／報系資料照）

南投縣某分局張姓員警，3月間到男女共用盥洗室沐浴時，發現有女同事也在使用，竟色心大發先後偷拍2名同事，第二位受害人抬頭見有鏡頭對著自己而驚聲尖叫、立刻通報，警方調查後發現張員涉有重嫌，他起初拒不認罪，直到數位鑑識還原偷拍影片，張員這才坦承犯行，南投地院則依犯無故以錄影攝錄性影像罪，共2罪，判有期徒刑5月。

檢警調查，張員2025年3月19日、20日留宿4樓宿舍，而警局盥洗室是男女共用，張員要洗澡時，發現有女同事也正在沐浴，竟將手機開啟錄影功能，伸到門板上方偷拍害人得逞。

張員得手後食髓知味，3月20日再次以同樣手法偷拍，正在沐浴的女警抬頭在門板上驚見手機，立刻大聲尖叫，張員隨即逃離現場，被害人立即向所長和分局長報告，而調閱分局內部監視器後，認定張員涉有重嫌。

張員起初拒不認罪，但經數位鑑識還原張員手機後，的確發現偷拍影片，張員這才坦承犯行，被依無故以錄影攝錄性影像罪移送法辦，檢方調查偵結後將他起訴。

南投地院認為，張員從警10年，身為執法人員卻知法犯法，罔顧對他人隱私權尊重，地院考量他偵查及法院審理程序均坦承犯行，有意願和解但女子無意願，以錄影攝錄性影像罪，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金，全案仍可上訴。

