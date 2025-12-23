南投花卉嘉年華信義鄉踏雪尋梅開鑼

為整合冬季賞花秘境及旅遊資訊，南投縣政府與各鄉鎮整合辦理「2025南投花卉嘉年華」，十二月底即將迎來賞梅季節。「梅須遜雪三分白雪卻輸梅一段香。」冬季台灣指標性的賞梅盛事將於梅之鄉─ 信義鄉開鑼囉！昨（二十三）日於信義鄉農會舉辦活動記者會，搶先公布系列活動訊息。

信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動將於十二月二十七日登場，在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式，該日活動以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的─吱吱醬（梅子酸辣醬），推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，活動當日開放二百五十份現場報名體驗；另即日起受理電話預約報名，預約報名費用二百元，除可參與梅子泡菜DIY體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值一百元商品，並加贈每人價值一百元美食兌換券乙張及價值五十元梅精酵素霜淇淋乙支，限量二百個名額，額滿為止。

今年度以「梅開三弄」為活動主題，除了有梅子泡菜DIY體驗活動，當日另有兩項親子手作體驗─「爆梅花」（以梅樹枝黏貼爆米花）以及「聖誕梅夢島」（木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料），三場次共計六十個名額，可免費參加。

緊接著於二○二六年一月三日在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關吃梅醬」主題日活動─活動設計五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換遊戲券（每滿一九九元可兌換一張，以此類推），參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，可另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家！相關資訊請上信義鄉農會官網及Facebook（信義鄉梅子夢工廠）查詢或上樂旅南投臉書粉絲頁查詢。