南投花卉嘉年華啟動 千萬旅遊獎勵促進觀光消費

2025南投花卉嘉年華正式啟動，南投縣政府以全國主要花卉產區之一的埔里為核心，串聯11個鄉鎮市自冬季延續至春季的花季活動，規劃長達四個月的觀光檔期，啟動記者會今(26)日在縣府大廳舉行，縣長許淑華更於現場抽出「南投旅遊好康月」的壓軸大獎特斯拉得主。

許淑華表示，11月至隔年3月期間櫻花、梅花、牡丹等花種陸續盛開，縣府每年結合各地花季與特色產業推出系列活動吸引遊客，帶動農特產品消費，今年的「南投旅遊月」推出近千萬元的獎勵方案，民眾在縣內合法店家消費滿500元即可憑發票參加抽獎，獎品包括電動車、機車、住宿券及電子產品等超過800項獎項，活動期間吸引總消費金額突破億元，配合中央普發現金政策，縣府同步推出「旅遊好康月加碼」，至12月16日前在南投消費達500元並完成線上登錄者，可再參加住宿券與電動機車等獎項抽獎。

記者會上，各鄉鎮公所也公布今年的賞花重點活動，並播放由宣傳大使高曼容拍攝的新宣傳影片，邀請民眾前往南投旅遊。

此外，Feeling18團隊在活動中分享近期於比賽中展出的烘焙點心。縣府表示，希望藉由在地產業與特色美食的參與，提升花卉嘉年華的多元呈現與活動吸引力。

花卉嘉年華系列活動已自上週的「埔里花卉調色盤」率先登場，後續將陸續推出「草屯田園焢窯」、「踏雪尋梅」、「幸福信義聖誕感恩活動」等冬季活動，並延伸至跨年及春季的清境星空派對、暨大櫻花季、草坪頭櫻花季、魚池蘭鄉迎春、賽德克櫻花季馬拉松、杉林溪牡丹花季與九族櫻花及薰衣草季等活動，形成南投冬春旅遊的重要觀光主題。