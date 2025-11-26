南投花卉嘉年華盛大起跑
▲縣長許淑華主持南投花卉嘉年華活動記者會，邀請大家冬季到南投賞花。（記者蔡榮宗攝）
2025南投花卉嘉年華正式啟動，南投縣政府以全國最大花卉產區「埔里」為核心，串聯縣內11鄉鎮市冬季至春季花季活動，打造連續四個月的超大型觀光季，為南投帶來新一波旅遊熱潮。昨（廿六）日在縣府大廳舉辦活動記者會，由縣長許淑華主持，並抽出「南投旅遊好康月」最受矚目的壓軸大獎︱特斯拉得主，同時邀請大家冬季到南投賞花。
許縣長表示，每年十一月至隔年三月櫻花、梅花、牡丹花等各種花類百花齊放，縣府都會結合每個鄉鎮不同花季與產業，舉辦花季嘉年華活動，吸引遊客採買當地農特產品。此次南投旅遊月推出總價值近千萬元的獎勵，在縣內合法店家消費滿五百元即可憑發票參加抽獎，獎項包含特斯拉、Gogoro、高級飯店住宿券、iPhone、Switch、南投遊程體驗券與在地大禮包等超過八百個獎項，吸引消費金額破億元；另因應政府普發現金一萬元，縣府順勢推出「南投旅遊好康月-普發現金加碼專案」，即起至十二月十六日，只要在南投消費滿五百元，上網登錄發票或收據，即可再參加旅遊飯店住宿券及電動機車等抽獎。
Feeling 18創辦人茆晉日牂也在活動中，帶來台灣高鐵商務艙指定點心︱可可椪柑蛋糕及台灣隊上個月在世界盃聖誕麵包大賽奪得總冠軍的水果麵包潘那朵尼，象徵以南投土地孕育的素材站上世界舞台，提升南投國際能見度。許縣長肯定Feeling 18長期投入地方，以高品質烘焙結合在地花果香氣，讓花卉嘉年華增添更多精緻亮點。
花卉嘉年華系列活動「埔里花卉調色盤」上週已搶先起跑，後續還有「草屯田園焢窯」、「踏雪尋梅」、「幸福信義聖誕感恩活動」等冬季限定節慶，並一路延伸至跨年的清境星空派對、暨大櫻花季、仁愛互新冬梅賞花、草坪頭櫻花季、魚池蘭鄉迎春、賽德克櫻花季馬拉松、櫻花冬筍季、杉林溪牡丹花季與九族櫻花、薰衣草季等豐富的春季花海盛典。
其他人也在看
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 1 天前
中山醫大世界愛滋病日活動 羅一鈞：HIV感染數今年可望低於900例
為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫大25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席活動，並表示，今年台灣新增HIV感染人數，可望低於900例中廣新聞網 ・ 21 小時前
Mazda參加東京六本木新城聖誕市集，MX-5化身聖誕裝置供拍照打卡
2025六本木聖誕已在11/4點燈，400公尺燈海大道讓六本木化身銀白世界，而六本木新城聖誕市集也於日前11/22展開，今年Mazda參加並展出MX-5，同時打造舞台供民眾拍照打卡。11/4～12/25的東京聖誕活動六本木新城欅坂照明已點燈，超過90萬顆、長達400公尺的燈海讓六本木變成雪與藍浪漫世界，除了浪漫燈海大道，今年第19屆的六本木新城聖誕市集2025也在11/22展出(11/22～12/25)，聖誕市集除有十間店家帶來熱紅酒、香腸等道地德國美食外，身為贊助商之一的Mazda也加入展出，由於今年聖誕市集主題為「我們跳恰恰舞吧」，因此Mazda則於是現場展出MX-5呼應主題，同時也打造聖誕裝置舞台供參觀民眾拍照打卡，期間有去東京六本木的可以去參觀感受聖誕歡樂氣氛。東京六本木新城欅坂照明日期為11/4~12/25。六本木新城聖誕市集2025也於11/22展出(11/22～12/25)。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 1 天前
凱道公益路跑投入社會救助! "黃阿瑪"化身反詐吉祥物
民視新聞／綜合報導知名寵物貓咪黃阿瑪與台北市不動產公會，邀請刑事警察局共同參與公益路跑活動，周日從總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，寵物貓咪黃阿瑪也擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，一同防詐。這一次公益路跑活動，多半是年輕族群及親子報名參加，活動除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，現在詐騙百百種，也能提醒大家得留心千變萬化的詐騙手法。原文出處：凱道公益路跑投入社會救助！ 「黃阿瑪」化身反詐吉祥物 更多民視新聞報導假的! AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當遭詐不只26人! 耐斯旅行社遭車商控買車尾款也沒匯日本賞楓行遭臨時取消! 旅行社晚間全數退款 達民事和解民視影音 ・ 1 天前
元富證券揪癌症希望基金會 挺癌友
台新新光金控旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈1,000份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。工商時報 ・ 15 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 6 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 8 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 8 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 12 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前