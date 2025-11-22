南投花卉嘉年華花繪調色盤雙主題開幕
▲埔里鎮長邀請民眾一同體驗埔里花之都的美譽。（公所提供）
為推廣冬季賞花及旅遊資源，南投縣政府舉辦南投花卉嘉年華系列活動，其中首場埔里主題活動結合農糧署補助辦理，今日於埔里恒吉宮媽祖廟舉辦開幕儀式，活動包括農糧署、南投縣政府、埔里鎮公所、社團法人中華盆花發展協會共同參與，今年活動以「花繪調色盤色號#2025」為主軸，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，邀請民眾一同來玩。
縣長許淑華表示，感謝交通部觀光署持續補助「南投花卉嘉年華」活動，行銷冬季觀光資源，也感謝農糧署、埔里鎮公所及社團法人中華盆花協會等單位參與，今年的雙主題展區，包括今天舉辦開幕的恒吉宮廟前廣場，展出首度登場的地景花毯作品，由在地社區攜手花藝老師共同創作花毯，以同樣為埔里特色的蝴蝶與山水意象為主題，象徵埔里的自然之美與文化底蘊。
花毯以在地花卉拼接成色彩鮮明的畫面，呈現出埔里「花之都」的浪漫魅力與社區凝聚力，成為本屆嘉年華最受矚目的焦點，現場更規劃結合信仰文化、花藝體驗與文創探索的「小旅行遊程推薦」，讓遊客能從不同角度深度認識埔里花卉的多元風貌，另一主題展區位於「埔里花卉物流中心」以大型花藝裝置藝術為主題，打造四大特色地景埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉。
展區以埔里在地花農生產的盆花為素材，結合花藝老師創作與志工巧手，呈現出層層疊疊、色彩斑斕的花卉地景，展現花卉產業與自然景觀的融合美學，週末亦有現場表演節目、親子互動活動，假日期間並將舉辦趣味滿滿的「花繪調色盤闖關活動」，設置五大主題關卡，包括「花漾撈撈樂」、「幸福釣花趣」、「綻FUN花台」、「投進花花世界」與「花開富貴麻將戰」，讓大小朋友在遊戲中體驗花卉魅力。
今年花卉嘉年華縣府整合中央及在地單位團體資源，結合花農、花藝師與社區力量，呈現出南投「花卉產業再升級、地方觀光共榮」的具體成果，縣府為推動冬季觀光，亦將推出「南投旅遊好康月」加碼活動，目前也還有南投健行節、溫泉季等活動進行中，邀請大家來南投賞花、健行、泡溫泉，消費吃美食、抽大獎。
