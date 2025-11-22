南投花卉嘉年華雙主題 繽紛登場
記者張瑞惠∕南投報導
為推廣冬季賞花及旅遊資源，「二０二五南投花卉嘉年華」系列活動首場埔里主題活動二十二日在恒吉宮媽祖廟舉辦開幕儀式，至十二月七日打造雙主題展區。今年活動以「花繪調色盤色號二０二五」為主軸，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗。
縣長許淑華表示，今年的雙主題展區包括恒吉宮廟前廣場展出首度登場的地景花毯作品，由在地社區攜手花藝老師共同創作，以埔里特色的蝴蝶與山水意象為主題，象徵埔里的自然之美與文化底蘊。現場更規劃結合信仰文化、花藝體驗與文創探索的「小旅行遊程推薦」，讓遊客從不同角度深入認識埔里花卉的多元風貌。
另一主題展區位於「埔里花卉物流中心」，以大型花藝裝置藝術為主題，打造四大特色地景—埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉。展區以埔里在地花農生產的盆花為素材，結合花藝老師創作與志工巧手，呈現出層層疊疊、色彩斑斕的花卉地景，展現花卉產業與自然景觀的融合美學，每週末亦有現場表演節目、親子互動活動。
