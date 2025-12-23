南投花卉嘉年華 梅花季即將啟動

為整合冬季賞花秘境及旅遊資訊，南投縣政府與各鄉鎮整合辦理「2025南投花卉嘉年華」，十二月底即將迎來賞梅季節。「梅須遜雪三分白 雪卻輸梅一段香。」冬季台灣指標性的賞梅盛事將於梅之鄉─信義鄉開鑼囉!二十三日於信義鄉農會舉辦活動記者會，搶先公布系列活動訊息。

信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動將於二○二五年十二月二十七日登場，在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式，該日活動以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的─吱吱醬(梅子酸辣醬)，推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，活動當日開放二百五十份現場報名體驗；另即日起受理電話預約報名，預約報名費用二百元，除可參與梅子泡菜DIY體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值一百元商品，並加贈每人價值一百元美食兌換券乙張及價值五十元梅精酵素霜淇淋乙支，限量二百個名額，額滿為止。

今年度以「梅開三弄」為活動主題，除了有梅子泡菜DIY體驗活動，當日另有兩項親子手作體驗─「爆梅花」(以梅樹枝黏貼爆米花)以及「聖誕梅夢島」(木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料)，三場次共計六十個名額，可免費參加。

開鑼日活動當日同時邀請信義鄉農會家政廚房展現好手藝，製作多道梅子特色料理，並且免費提供二千張園遊券供遊客進行領取兌換。緊接著於二○二六年一月三日(星期六)在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關 吃梅醬」主題日活動─活動設計五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換遊戲券(每滿一九九元可兌換一張，以此類推)，參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，可另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家！

相關資訊請上信義鄉農會官網及Facebook(信義鄉梅子夢工廠)查詢或上樂旅南投臉書粉絲頁查詢。主題日活動當日首次與胖卡餐車業者合作，推出限量「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，歡迎民眾來品嚐在地的好滋味。梅事，就來信義鄉走走吧!

許淑華縣長表示，二○二五南投花卉嘉年華系列活動持續舉辦中，感謝交通部觀光署持續補助經費。聖誕節有信義原鄉聖誕節及草屯聖誕煙火嘉年華，平地高山兩地登場，清境有熱鬧的高山跨年，搭配冬末春初的梅花櫻花季節，縣政府年度最大活動二○二六南投燈會也將登場，邀請大家來南投白天賞花、晚上賞燈、泡溫泉，規劃一場冬季深度之旅。