南投花卉嘉年華 跨冬觀光盛會

南投縣長許淑華（右五）與宣傳大使高曼容等，共同為南投花卉嘉年華進行啟動儀式。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

「二０二五南投花卉嘉年華」登場，以全國最大花卉產區埔里為核心，串聯縣內十一個鄉鎮市特色花季與產業，打造長達四個月的冬春觀光盛會。縣長許淑華二十六日偕同親善大使高曼容及觀光業者進行啟動儀式，邀請民眾來南投體驗獨特的花卉之旅，消費抽好獎。

縣府宣傳活動公布各鄉鎮賞花資訊，高曼容也帶來新拍的宣傳影片，會中並由許淑華抽出「南投旅遊好康月」壓軸大獎特斯拉得主。

花卉嘉年華活動由「埔里花卉調色盤」起跑後，後續有「草屯田園焢窯」、「踏雪尋梅」、「幸福信義聖誕感恩活動」等冬季限定節慶，並一路延伸至跨年的清境星空派對、暨大櫻花季、仁愛互新冬梅賞花、草坪頭櫻花季、魚池蘭鄉迎春、賽德克櫻花季馬拉松、鹿谷櫻花冬筍季、杉林溪牡丹花季與九族櫻花、薰衣草季等。

而在南投旅遊月推出總價值近千萬元的獎勵後，縣府接續推出「普發現金加碼專案」，即日起至十二月十六日在南投消費滿五百元，上網登錄發票或收據，即可再參加旅遊飯店住宿券及電動機車等好禮抽獎。