南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」開鑼活動 信義鄉梅子夢工廠熱鬧登場

信義農會梅子夢工廠園區的梅花開了，花苞將陸續綻放。（記者吳素珍攝）





南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」梅開三弄開鑼日暨玉山高海拔冬季優良茶競賽頒獎活動，27日在信義鄉農會梅子夢工廠鬧展開，來自各地遊客熱情參與，場面非常熱鬧。

昨日早上到十點左右還是陰雨寒冷的天氣，但未打消遊客參加「踏雪尋梅」活動的興致，一批批的民眾陸續湧入，表演團體熱情演出，帶給觀賞民眾暖暖的心。

表演團體熱情演出。（記者吳素珍攝）

南投縣政府農業處長蘇瑞祥、農糧署官員、南投縣農會總幹事曾明瑞，南投縣議員代表黃春麟等一一致意，並恭喜得獎的農民。蘇處長強調南投高山農特產優勢，希望透過活動整合農業與觀光資源，促進地方繁榮。他表示，信義鄉梅花正值開花期，如雪般綻放的梅林帶來視覺盛宴，也象徵梅子產業蓬勃發展。梅子夢工廠推出多元梅子加工產品及文創商品，未來將持續推廣，讓更多人喜愛南投在地風味。

小朋友演出替東埔溫泉做宣傳。（記者吳素珍攝）

信義鄉長全志堅表示，26日晚上信義下了一場大雨，但27日十點左右雨終於停了，並迎來各地好朋友的熱情參與踏雪尋梅盛會。現在正是信義鄉的旅遊旺季，賞梅花、賞櫻花、東埔溫泉泡湯、採購信義鄉的優良農特產品，體驗信義鄉的風土人情等等，信義鄉有白天的美也有夜間的美，歡迎各地民眾來參與信義鄉一年四季不一樣的產業體驗。

頒獎玉山高海拔冬季優良茶競賽優勝農友，黃平螢榮獲特等獎。（記者吳素珍攝）

信義鄉是南投縣知名賞梅景區，主要賞梅景區包括烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場梅園、外坪頂蔡家梅園等，梅花已逐漸綻放，估至明年1月中旬盛開。信義鄉農會邀請各地民眾來賞花，再品嚐梅子製品。另外，明年1月3日將同樣在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關?吃梅醬」主題日活動，憑當天梅子夢工廠消費滿額發票兌換遊戲券，也歡迎來玩遊戲拿好禮。

「梅子泡菜DIY」體驗活動。（記者吳素珍攝）









踏雪尋梅活動所推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，民眾參與十分踴躍，參與的貴賓與民眾們用心的做泡菜，並體驗自己完成的泡菜滋味。另外，信義鄉農會家政廚房展現好手藝，製作多道梅子特色料理供遊客進行領取享用，熱呼呼的食物也溫暖了民眾天冷的胃。

