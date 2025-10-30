南投茶博效益佳 議員促擴大展售

南投縣議員張婉慈30日質詢，認為2025南投世界茶業博覽會吸引逾百萬名遊客，其中縣府費心打造「品味南投」品牌，在茶博的展館太小，她認為茶博是讓遊客認識其他產業的絕佳平台，建議擴大展售規模。南投縣長許淑華允諾檢討，強調品味南投已連續3年參與金馬獎聯名禮盒開發，將南投優質好物推向國際。

南投縣議會30日舉行定期會縣政總質詢，議員吳國昌、黃世芳、戴世詮、張婉慈、唐曉棻、張秀枝等人聯合質詢，關心警政、社福、教育及農業等議題。

張婉慈肯定2025茶博結合雙十國慶焰火，共吸引123萬人潮，帶來龐大經濟效益，茶博是讓遊客認識縣內其他產業的絕佳平台，縣府費心打造「品味南投」品牌，在茶博的展館卻太小，入選的展售產品有限，相當可惜。

許淑華表示，縣府在每年茶博推出茶產業相關的展售商品、體驗活動或遊程，礙於今年中興大會堂整修，展館集中在中興新村大操場，空間稍嫌狹窄，明年中興大會堂完工後，再依實際狀況調整，針對品味南投館及青農館等創新品牌進行強化與修正。

許淑華強調，為了行銷縣內優質農特產品創立「品味南投」品牌，凡原料或製造過程具國家食品安全認證或符合相關檢驗的好物，就能獲得品味南投標章，除了能在「品味南投」電商平台行銷，參與國內外展售，近期也與家樂福等通路合作設置「品味南投專區」。

另外，品味南投已連續3年參與金馬獎聯名禮盒開發，今年也聯合台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市等分別推出5款金馬62聯名商品，透過金馬獎將南投優質好物推向國際。