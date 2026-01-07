南投草坪頭櫻花季1／31開跑！交管、開放時間一次看

南投信義鄉繼梅花季後，月底將輪到櫻花季登場。（信義鄉農會提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣信義鄉梅花接連綻放，待月底更將迎來另一波粉色美景。去年草坪頭櫻花季單月吸引10萬人造訪，今年公所不敢大意，為維護園區遊憩品質，宣布將實施交管，屆時也會加強取締違規情事，提醒前來賞花的遊客務必遵守。

「2026草坪頭櫻花季」將於115年1月31日（星期六）至3月1日（星期日）於信義鄉同富村草坪頭櫻花園區舉行。農曆春節除夕（115年2月16日）、春節初一（115年2月17日）及春節初二（115年2月18日），園區僅開放上午半天（8時至12時）。其餘活動期間，園區開放時間為每日上午8時至下午4時。

信義鄉公所表示，櫻花季期間，遊覽車進入園區一律要上信義鄉公所官方網站線上預約，每日限輛18部。未完成預約的遊覽車，不得進入遊覽車停車場，也不得於周邊道路臨時停車、上下乘客、等候或滯留。遊覽車業者也應依照核准的預約時段進場，違規者將依規定辦理。

公所提醒，原草坪頭遊覽車停車場—愛玉橋，正進行災後復建工程，櫻花季期間遊覽車停車場將暫時移至「信義鄉投93線1.5K櫻花季遊覽車停車場」。若未依規定完成預約即進入管制區、違規停車，或不服從現場交通指揮及工作人員引導者，將移請信義警察分局依規定舉發。呼籲遊客與遊覽車業者事先規畫行程，遵守各項交通管制與管理措施，共同維護櫻花季期間交通順暢與賞花品質。

