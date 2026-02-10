南投草屯垃圾場又燒！ 廢棄彈簧床區起火

由於現場垃圾量大又鄰近高壓電線，增加搶救難度。（圖／東森新聞）





10日下午五點多，南投草屯垃圾場再度傳出火警，堆放的廢棄床墊突然起火、火勢猛烈，消防隊緊急出動10輛水箱車灌救。由於現場垃圾量大又鄰近高壓電線，增加搶救難度，從下午一路忙到晚上，才終於將火勢順利控制，所幸未釀成傷亡。

從垃圾場圍欄外往內看，只能看到一片火光，裡面的垃圾全燒起來了。消防人員：「對一下車數，你們查一下人數，不要讓它（火勢）燒過去就好。」

兩名消防人員，一個蹲在前控制水線，一個在觀察火勢情況，前方的垃圾山燃起了熊熊大火，另一邊也有一組人馬控制火勢。

火勢太大，一共10輛水箱車到場後，兵分多路佈水線，從下午一直忙到晚上，才將火撲滅。

事情就發生在10日下午五點多，南投草屯鎮垃圾場又再度發生火災，這次是堆積彈簧床的資源回收場地，清潔隊發現冒出火光，正當要前往滅火時，火舌已經竄出一發不可收拾，只能打119請消防隊，但由於上方還有高壓電，消防隊員還得要避免噴水過高，造成更多危機，由於年關將近，各鄉鎮堆滿民眾家中打掃的垃圾，每年到這個時候，就是火災發生的危險期。

