南投草屯墜谷小貨車內驚見乾屍 疑國姓鄉失聯男子

（中央社記者吳哲豪南投縣24日電）南投國姓鄉李姓男子駕駛小貨車外出後失聯，家屬報案無所獲，昨天有民眾在草屯鎮山茶巷下方溪谷發現這輛小貨車，警消在車內尋獲乾屍，雖然車牌相符，不過死者身分待檢方相驗確認。

南投縣警察局草屯分局1名員警今天指出，昨天中午有農民在巡視水管時，發現草屯山茶巷產業道路下方溪谷灌木叢，有小貨車卡在裡面，因此打電話報警，警消到場後，在車內找到1具男性乾屍，也查詢車牌號碼，發現小貨車車籍已被1間營造公司註銷。

廣告 廣告

警方表示，家住南投國姓鄉的李男今年10月初駕駛公司的小貨車外出後失聯，家屬11月中旬曾報警協尋，也曾詢問李男友人，但都無所獲，李男公司於是先把小貨車車牌註銷。

警方指出，發現小貨車的地點在產業道路旁，平時很少人會開車經過，加上道路旁的竹林及灌木叢茂密，且手機也收不到訊號，才無人發現小貨車墜谷。

警方表示，由於男屍面貌已難以辨認，雖然車牌號碼相符，死者身分仍需等檢察官相驗後才能確認。（編輯：謝雅竹）1141124