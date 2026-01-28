南投草屯幼童有福了! "1到5歲"每人每年可領2萬元

中部中心／陳嫈其、張家維、陳建華 南投報導

住在這裡的小朋友有福了！南投草屯鎮公所，活化公共造產，將納骨塔2樓新建櫃位並開放申購，一個月就進帳破一億，收益可觀。因此鎮長霸氣宣布，2026年起，設籍草屯的1到5歲幼童，每人每年可領2萬元生日禮金，來減輕育兒負擔，替少子化踩煞車。





南投草屯鎮公所宣布好消息！2026年起，設籍草屯，1到5歲幼童，每人每年都能領到2萬元生日禮金。草屯鎮長簡賜勝上任後，積極活化公共造產。在去年11月底，開放嘉老山公墓慈恩堂二樓新櫃位販售，短短一個月，就賣出上千個骨灰櫃，帶進了高達1.08億元的收入。也因為這筆"身後事"帶來的財源，讓鎮庫瞬間充裕，因此鎮長決定把錢直接回饋給鎮民。

面對少子化，鎮公所體會年輕父母的不容易，這次發放2萬元，預估有超過3000名幼童受惠，未來資金也會繼續投入弱勢家庭、社區課後安親以及活化閒置空間，讓公共財不只看得到，也能真正用在民眾身上。





