南投草屯民宅大火！阿嬤煮飯沒關火就出門…阿公在家午睡差點被燒死

記者吳泊萱／南投報導

南投草屯民宅火警，七旬婦煮食忘了關火就出門，在家午睡的丈夫差點被燒死。（圖／翻攝畫面）

南投縣草屯鎮今日（11日）中午12時許發生住家火警，一名婦人疑似在家煮東西忘了關火就跑出門，結果火勢一發不可收拾，住家陷入火海，在家午睡的丈夫也差點被燒死，幸好及時逃生，沒有釀成悲劇。最後消防隊在灌救下，順利撲滅火勢，詳細起火原因仍有待火調單位調查釐清。

二層樓透天厝起火，火勢迅速延燒，現場濃煙四散。（圖／翻攝畫面）

南投消防局於11日中午12時29分許獲報，草屯鎮芬草路一處二層樓透天厝發生火警，立即派出5車30人到場灌救，消防隊員到場時，透天厝已陷入火海，屋內竄出大量濃煙，火勢驚人。

據了解，起火民宅住著一對70多歲的林姓夫妻，事發前妻子疑似在家煮食，卻沒關火就跑出門，結果爐具乾燒引發大火，火勢一發不可收拾，當時林翁在二樓午睡差點被燒死，幸好及時驚醒逃生，保住性命。

最終火勢在消防人員灌救下順利撲滅，經初步調查，起火住家內堆放大量家庭代工用的緞帶及紙箱等易燃物，才導致火勢迅速延燒，詳細起火原因仍有待火調單位進一步調查釐清。

