南投草屯耶誕煙火秀 民眾直呼比國慶焰火好看！

草屯聖誕嘉年華煙火秀。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮首次舉辦聖誕嘉年華活動，今晚施放第1場高空煙火秀，民眾表示，雖然煙火秀只有10分鐘，也沒有像南投國慶焰火主題多元豐富，但老天幫忙下，煙火沒有被濃煙遮蔽，看得很過癮。

由南投縣府補助的草屯聖誕嘉年華活動，今、明兩天在草屯鎮酷比親子運動公園舉辦，下午3時起即有在地學校、團體表演，星光演唱會在晚間7點正式登場，ZORN鐘卓融、CN吳承恩、FEniX等歌手或團體接力演出，最後由安心亞壓軸演唱，吸引不少年輕人前來觀賞。

草屯鎮首次舉辦的煙火秀，晚間9點準時施放，因應活動主題，煙火施放時以輕快的聖誕歌曲來襯底，而煙火彈打到空中時，較低空的仍有濃煙，但高度高一點的煙火則可一覽無遺，不少小朋友不斷發出「哇！」的驚呼聲。

現場觀看煙火秀的民眾指出，雙十節有到南投看國慶焰火，但當天沒有風，有35分鐘以上焰火是被濃煙覆蓋，而今晚老天幫忙下，天空無雲，大部分的高空煙火都能在空中呈現，感覺比國慶焰火好看。

草屯聖誕嘉年華煙火秀，綻放絢麗的火樹銀花。(記者陳鳳麗攝)

草屯首度施放高空煙火，民眾看得很過癮。(記者陳鳳麗攝)

