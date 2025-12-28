南投草屯聖誕煙火嘉年華 群星演出嗨翻天

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導行政院長卓榮泰今（28）日陪同總統賴清德出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，肯定得獎者對客家事務與台灣社會貢獻。卓榮泰指出，頒獎典禮選在12月28日舉辦，別具意義。今日不僅是「還我母語運動日」，也是「全國客家日」，大家齊聚一堂，共同緬懷客家先進們對族群與文化的貢獻，同時也表彰及肯定跨世代、跨年齡層與跨領域的得獎者。同時，由於115年度總預算案現在立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，卓揆也期盼國會「儘速審查」。卓榮泰說，昨（27）日晚間11時05分發生有感地震，他收到國家級警報簡訊時，內心忐忑不安，隨即於最短時間內聯繫內政部、消防署、交通部、桃園機場公司及台電公司瞭解狀況，在掌握全台各地無重大災情後，第一時間便向總統說明、報平安。總統除指示持續詳細觀察各地是否出現重大災情外，也依原定行程規劃出席今日這場圓山客家聚會，真的是天佑台灣。為推廣客家文化，卓揆提到，苗栗高中在「青年百億海外圓夢基金」計畫支持下，今（2025）年帶領14位學員，前往法屬玻里尼西亞的大溪地訪查，綜合研究南島文化與客家文化的交會，認識客家移民在南太平洋島嶼落地生根的歷史。而今年榮獲終身貢獻獎的張維安教授，也參與指導這項計畫，成為實現總統「國際客家」政策的一環。卓院長也分享他於11月22日前往桃園龍潭參訪客家獨立書店「晴耕雨讀小書院」的經過。該書店由洪毓穗女士及其先生共同經營，外觀看起來淳樸的老房屋，室內非常溫馨舒適，假日也有許多年輕人在購書和閱讀。他當時特別詢問現場民眾是否使用「客家幣」消費，得到許多正面回應，證明客家委員會推動的「客家幣」政策，已展現許多具體成效，成功鼓勵更多人關懷自己的文化根源。卓榮泰進一步指出，「客家委員會客家文化發展中心」轄下的「台灣客家文化館」與「六堆客家文化園區」，於今年榮獲交通部觀光署「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」，這是全國各地客家鄉親與客委會共同努力的成果。政府未來也將透過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣」等中長期觀光策略，持續推展台灣觀光發展，同時也讓國際旅客更加瞭解客家文化與設施，讓美好珍貴的客家文化及記憶傳承，推廣到全世界。然而，卓院長也憂心表示，明（2026）年度中央政府總預算案，到現在立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行，包含「浪漫台三線藝術季」及相關客家影視節目內容產製，約1.5億元；「客家幣2.0」政策約5000多萬元；照顧客家長輩，對長照系統發揮極大功能的「伯公照護站」，以及客家文化知識傳承體系經費約4千萬元；以及「六堆客家文化園區」硬體整建工程約5500萬元等，如再加上客委會明年編列的一般行政費用，合計約3億元預算恐難以執行。卓院長進一步指出，明年度中央政府總預算案歲出達3兆350億元，其中補助地方政府300多億元預算，目前仍無著落；同時，近3000億元的新興計畫及延續性計畫較今年增加的部分也無法執行，期盼國會儘速審查中央政府總預算案，讓中央與地方合作關係能夠順利展開，也讓台灣能夠提升競爭力，進一步走向國際。卓榮泰說，他經常以客家義民爺「忠義精神」勉勵自己及閣員要「忠於國家，義於人民」。唯有如此，行政團隊才能在總統帶領下，將國家帶往最健康、最好、最有未來、最前瞻的方向。卓院長表示，期待透過今日深具意義的頒獎活動，向全世界傳達中華民國台灣政府有能力，也有責任將台灣推向國際，我們保護自己、強大自己，也讓國內各項建設如序推動，尤其對客家文化及語言的保存與推動，更是重中之重，這是政府對人民的責任，政府會一肩承擔，也期盼全體國人共同努力，打造一個尊重多元、文化繁榮發展的國際級台灣。卓院長特別恭喜本次13位客家貢獻獎得主及84位客家事務專業獎章得獎人，他們雖來自不同背景，但共同點就是對這塊土地、文化及人文有高度關懷，令人敬佩。致詞結束後，首先由卓院長頒發「傑出成就獎」研究發展類、藝術文化類、公共推廣類及傑出青年類等獎項，共計8名獲獎者；接續由總統頒發特別貢獻獎、終身貢獻獎等獎項，並與得獎者合影留念。包括行政院發言人李慧芝、客委會主委古秀妃均出席今日活動。 <br></p> 原文出處：快新聞／明年總預算「一塊錢未審」 卓榮泰喊話國會：應儘速審查 更多民視新聞報導115年度總預算案持續卡關 賴總統喊話立院：應儘速審查通過翁曉玲堂哥Threads發文喊「回頭是岸」 家族本省菁英背景曝光遇地震怎麼辦？二寶媽議員列「媽媽準備清單」 點出家中兩處是安全區

