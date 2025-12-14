南投草屯農會千人割稻飯米食文化活動登場

【記者林玉芬/南投報導】草屯鎮農會13日舉辦年度最富文化與人情味的農村盛會「共饗豐收.幸福滿田」千人慶豐收刈稻飯米食文化活動，由農業部農糧署、農村發展及水土保持署、中區分署、南投縣政府與草屯鎮農會共同舉辦，活動不僅慶祝水稻豐收，更是農會推動「富麗、安康、永續」政策願景的重要成果展現。



草屯鎮農會表示，活動現場以圓桌佈置，營造早期農村的稻埕氛圍，邀請上千民眾一同享用傳統割稻飯料理，讓參與者體驗昔日農村共同勞作、相互扶助「放伴」的文化精神，找回台灣農村最溫暖、最真摯的美學場景。

活動安排《綠色光影紀事：幸福農村年度成果影片》放映，全面展示草屯鎮農會年度農業推廣成果，涵蓋農事、四健、家政、高齡、綠色照顧、零飢餓及食農教育等多項領域，影片內容包含青銀共融的活力：呈現四健青年與高齡者的互助合作，展現農村世代連結的溫暖能量。家政推動的在地創生：彰顯婦女能量如何有效提升家庭與農村經濟價值。永續推廣的行動力：具體呈現農會推動零飢餓、食農教育及跨領域合作的努力，展現農村永續及社會責任。

草屯鎮農會希望藉此年度盛典，將豐收的喜悅轉化為推動永續農業、世代共榮、文化自信的力量，描繪出一幅「幸福農村」的藍圖。

為向推動精準農業與友善耕作的農業工作者致敬，活動同時舉辦「汗水與金光」豐收授贈典禮，公開表揚在稻米栽培與蜂蜜品質提升上具有卓越表現的「臺灣稻米達人」及「蜂蜜品質評鑑頭等獎」蜂農。得獎者：鄉鎮賽冠軍李啟元、亞軍林志南、季軍徐國良及優等廖煙騰、簡清洋、簡明正；2025全國國產龍眼及荔枝蜂蜜評鑑「頭等獎」李景庭、李畯富、李志朋。114年度全國四健作業組競賽中高級組一等獎「尋找蜜米這一路」作業組指導老師：南開科技大學林柏宏主任秘書、同德高中廖昱翔組長。四健會員：李立倫 、王子濬 、林咨妤 、林姵綺 、吳彥緯

傑出義指獎章：廖昱翔。