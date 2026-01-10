南投草屯道路拓寬完工正式通車

記者張益銘／南投報導

位居草屯鎮中心的和平街，早期巷道路幅狹窄、車流繁雜，為改善該瓶頸道路，縣府與草屯鎮公所向內政部國土管理署爭取拓寬改善工程補助，三方合作突破老舊街廓瓶頸。工程歷時一年多，今（10）日正式通車，縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝、國土署都市基礎工程分署長陳俊雄及許多民代、鄉親共襄盛舉，一起見證草屯市區道路的完善之路。

許淑華表示，感謝前鎮長任內積極向中央爭取經費，和平街拓寬工程用地費約2.62億元、工程費0.25億元，由內政部國土管理署補助1.4億元、縣府補助0.7億元、草屯鎮公所自籌0.9億元，讓草屯鎮民在農曆過年前不僅有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更加安全。另外，感謝縣議會與代表會的支持，未來縣府會持續投入更多經費在草屯鎮，讓大家看到草屯鎮的繁榮。

廣告 廣告

簡賜勝指出，和平街瓶頸道路歷經10多年，終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通。

陳俊雄說，國土署對南投縣的開發不遺餘力，除了補助和平街拓寬1億多元，近期也補助1億8千多萬元補助18案公共建設，希望讓南投發展越來越好。

「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」其範圍東起省道台3甲中正路，西至省道台3線成功路一段，全長約340公尺，此次開闢路段自中山街西側延伸至台3甲(成功路一段)，道路寬12公尺、長226公尺，道路兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，保障行人安全及用路品質。工程於113年5月13日開工、114年12月8日完工，打通後可有效疏解市區車潮。

南投草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，今（10）日正式通車。（南投縣政府提供）

南投草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，今（10）日正式通車。（南投縣政府提供）

南投草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，今（10）日正式通車。（南投縣政府提供）

南投草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，今（10）日正式通車。（南投縣政府提供）