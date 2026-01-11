南投草屯鎮和平街打通瓶頸路段 10日正式通車

【記者林玉芬/南投報導】草屯鎮和平街位居鎮中心，早期巷道路幅狹窄、車流繁雜，為改善該瓶頸道路，縣府與草屯鎮公所向內政部國土管理署爭取拓寬改善工程補助，工程歷時一年多，10日正式通車，縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝、國土署都市基礎工程分署長陳俊雄及縣議員唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、李洲忠、林友友、蔡明軒、鎮代表會主席陳文忠、地方民代、里長、鄉親共襄盛舉，見證草屯市區道路的完善之路。





許淑華表示，感謝前鎮長簡景賢任內積極向中央爭取經費，和平街拓寬工程用地費約2.62億元、工程費0.25億元，由內政部國土管理署補助1.4億元、縣府補助0.7億元、草屯鎮公所自籌0.9億元，讓草屯鎮民在農曆過年前有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更安全。另外，感謝縣議會與代表會的支持，未來縣府會持續投入更多經費在草屯鎮，讓大家看到草屯鎮的繁榮。



簡賜勝指出，和平街瓶頸道路歷經十多年，終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通。



陳俊雄說，國土署對南投縣的開發不遺餘力，除了補助和平街拓寬1億多元，近期也補助1億8千多萬元補助18案公共建設，希望讓南投發展越來越好。



草屯鎮公所表示，「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」範圍東起省道台3甲中正路，西至省道台3線成功路一段，全長約340公尺，此次開闢路段自中山街西側延伸至台3甲(成功路一段)，道路寬12公尺、長226公尺，道路兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，保障行人安全及用路品質，工程於113年5月13日開工、114年12月8日完工，打通後可有效疏解市區車潮。