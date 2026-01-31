南投草屯鎮農會全國栗南瓜競賽 李穎忠榮獲雙冠

【記者林玉芬/南投報導】草屯鎮農會在農業部農糧署、農業部農糧署中區分署及南投縣政府的指導與支持下，持續提升國產栗南瓜品質與市場能見度，30日舉辦「115年度美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」，透過制度化、專業化的評鑑機制，協助農友精進栽培管理，並持續累積草屯栗南瓜的產地品牌價值。



草屯鎮農會推廣部主任林莞琦表示，草屯為南投縣重要栗南瓜產區之一，得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出果肉綿密、甜度穩定、帶有淡雅栗子香氣的優質栗南瓜，長年深受市場與消費者肯定。多年來持續推動品質評鑑制度，從分級包裝、合理化施肥到安全用藥管理，陪伴農友逐步調整生產模式，引導產業由過去「以量取勝」轉向更重視品質與品牌的精緻化經營。

草屯鎮農會表示，品質評鑑依果實重量分「大果組」及「小果組」進行評比，初級評選後大果組42組、小果組18組進入複賽決選。所有參賽樣品皆須通過農藥殘留檢測，並就外觀完整度、成熟度、甜度、口感風味及整體品質等項目進行專業評分，展現農友在栽培管理與品質控管上的用心與實力。

草屯鎮農會表示，今年特別增設「小果組」評鑑項目，回應近年消費市場結構與栽培趨勢的改變。隨著小家庭型態普及及精緻化消費需求提升，小規格栗南瓜逐漸受到市場青睞，透過分組評鑑，不僅讓不同栽培型態的農友都有公平展現的舞台，也有助於引導產業朝向多元規格與精準生產發展，貼近市場需求。

評鑑評審團由台中區農業改良場副研究員林煜恒擔任主審，並由郭建志副研究員、曾康綺副研究員、李濡夙助理研究員及張惠真研究員共同參與；邀請農業部農糧署蔬菜生產管理科蔡正宏科長、農糧署中區分署張文美秘書及南投縣政府蘇柏嘉科長參與評鑑指導；另結合市場端與餐飲實務觀點，特別邀請全國大飯店主廚李坤昌及??食??板料理主廚顏翊丞加入評審行列，從多元角度嚴謹把關品質。

「115年度美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」經專業評審團隊嚴謹評選後，栗南瓜「大果組」，特等獎由李穎忠獲得、頭等獎莊美鳳、貳等獎胡博信、參等獎林錦源、張明全、劉金源、優良獎黃郁典、林治峰、陳雯玲。

栗南瓜「小果組」特等獎李穎忠獲得、頭等獎劉金源、貳等獎簡鎮增。

草屯鎮農會表示，得獎栗南瓜在外觀、成熟度、甜度及口感表現上均獲評審高度肯定，充分展現農友在栽培管理與品質控管上的用心與成果，也再次印證草屯栗南瓜在全國市場上的競爭實力。