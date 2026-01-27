南投草屯鎮長簡賜勝就任滿周年 施政成果豐碩

【記者林玉芬/南投報導】草屯鎮長簡賜勝上任滿一周年，在公共建設、交通改善、社會福利、文化推廣、環境保護及財政開源等，皆展現豐碩成果。



簡賜勝表示，補選上草屯鎮長任期僅1年10個月，上任後1年當3年用，秉持「行動鎮長」為草屯鎮民服務的理念，積極推動各項建設與福利政策，打造安全、便利、幸福宜居的草屯鎮。

在公共建設部分，將公所大門改設於草溪路，改善交通與優化公共設施，提升道路安全、停車便利，建構完善交通路網，守護用路人安全。

文化與休閒建設，整建中山運動公園、改善酷比公園周邊環境及規劃建置草屯新地標-演藝中心天幕工程持續推動。活絡鎮有資產部分，將演藝中心成功招商活化利用、市場管理獲中央肯定榮獲四星優良市集、嘉老山示範公墓2樓納骨櫃位銷售為公所進帳1億500多萬餘元。

觀光農產行銷上，舉辦活動吸引大量人潮共襄盛舉，「那些年我們聽過的民歌傳唱會」、「草屯鎮長盃三對三籃球賽」、「九九峰藝起來健走運動」及「2025聖誕煙火嘉年華」。

社會福利方面，推動「兒童生日禮金」政策，並編列經費為弱勢家庭投保意外保險、補助社區辦理課後安親照顧服務。

環保與公共服務，恢復舊衣回收箱、試辦早上定點資源回收，並支援花蓮災區清理工作，展現地方政府的責任與行動力。

國際交流方面，與日本新庄市深化友好關係，拓展文化、觀光與教育等各項合作與交流。

簡賜勝表示，這一年用行動帶來改變，從基礎到創新，形塑草屯鎮的新風貌，感謝鎮民朋友的支持與公所團隊的努力。未來將持續前行，以穩健踏實的腳步推動各項建設，打造安心幸福宜居草屯，讓草屯被看見並與全體鎮民攜手一同邁向更美好的未來。

