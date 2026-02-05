南投蓋焚化爐 許淑華籲賴總統表態

名間鄉爆發反對焚化爐陳抗，南投縣長許淑華（右二）重申解決垃圾問題的一貫態度。（劉慧茹攝）

南投縣政府計畫在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對。民眾黨立委陳昭姿5日與環團舉行記者會指出，名間焚化爐預定地屬特定農業區，撥用則是行政院核定，質疑行政院跟農業部在玩兩面手法，呼籲政府要撤回國有地撥用。

行政院發言人李慧芝強調，國有土地移撥按照相關規定辦理，如果不符合相關規定，也會依照程序來取消。

南投縣長許淑華5日重申，全國目前只有南投縣沒有焚化爐，縣民投票給她就是要處理問題，不會把垃圾問題留給下一任。南投縣政府也將以客觀數據說話，希望公開討論公共議題。

許淑華也直言，想聽周六親赴南投輔選的賴清德總統對焚化爐的想法。

環團指出，南投縣府環保局在環評程序未通過前就先完成道路拓寬及用地變更招標，且南投地形易累積空汙，選址恐汙染名竹地下水庫，國產署在農地變更前就先撥用國有地給縣政府是「先上車後補票」，籲撤銷國有土地撥用。

與會的農業部農村水保署正工程司李佳純表示，南投縣政府需將農地變更使用說明書送環境部審查，並獲具體表示是否支持該案開發的意見後，才能送農業部辦理。南投縣政府若拿不到環境部的支持文件，農業部就不會同意農地變更。

農業部次長胡忠一則在行政院會後記者會表示，農業部目前還沒收到申請，但旁邊有茶園、農業生產，會基於本業審慎評估。

許淑華強調，不會再把垃圾問題留給下一任，「因為全國現在只有南投縣沒有焚化爐。」

許淑華表示，「縣民投票給我就是希望我處理問題，我就任那天就講過，南投縣最重要的問題就是垃圾，我會努力克服所有困難，讓南投縣有自己處理垃圾的能力。」其他的問題，則將以客觀數據說話，包括環境部指導的最高標準，都可以公開檢視，希望公開討論公共議題。

南投縣環保局長李易書表示：「南投縣政府依法辦理土地撥用、環評審查及土地變更、道路拓寬等事宜，且相關程序併行辦理均符合法令規定。南投縣政府一定依法辦理相關程序，且加強與當地民眾溝通，持續朝興建焚化廠的方向努力。」