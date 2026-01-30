南投蕭男喝醉撞傷送醫 踢打2護理師遭送辦

民眾躺在急診室病床上大罵三字經，還對護理師拳腳相向。南投縣竹山鎮東華醫院30日上午發生暴力事件，50歲蕭姓男子喝醉撞傷，額頭血流不止，送醫就診，2名護理師要協助止血、打破傷風針時遭攻擊。

遭攻擊護理師粘暐峰表示，「用手揮拳打到臉，然後還有導致我現在還是頭有點暈，這邊有點腫脹。」

東華醫院急診室主治醫師黃博彥強調，「醫療暴力是零容忍，這點在各大醫院的急診都視為是一個常識，也是一個不可侵犯的防線。」

院方強調暴力零容忍，護理師的頭部與左手肘遭受攻擊，有腫脹與挫傷。警方到場後，蕭男仍情緒高漲，竟在急診室門口意圖攻擊員警，結果遭當場壓制，全案依違反《醫療法》與傷害罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投縣竹山分局延平所所長林家畯說明，「將酒醉之蕭男先行壓制，並帶返所內保護管束。本案處理過程中，分別造成2名醫護人員及2名員警輕微受傷，後續將以《醫療法》及傷害罪嫌，移送台灣南投地方檢察署偵辦。」

中華民國護理師公會全國聯合會理事長陳麗琴建議，「當一個喝醉酒的人他到急診就診的時候，我們的警衛就會在他附近，就是說預防他有失控情形。一方面是保護我們的工作人員，就是要有SOP，他們也要演練。」

年節前適逢尾牙聚餐高峰期，護理師公會支持先前衛福部次長林靜儀提出，效法國外靜置隔離室，讓酒醉患者暫時遠離冷靜；但也呼籲各醫院急診室要建立預防暴力SOP，才能及時自保。