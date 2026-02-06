南投藍田雅舍 文資修復開工

南投市「藍田雅舍」原為台中地方法院南投出張所附屬官舍，供書記及眷屬居住，官舍從日據時期迄今年久失修，結構破損嚴重，南投縣政府文化局將斥資2400萬元啟動修復及再利用工程，代理局長李玉蘭率領監造與營造團隊到場祈福，期許工程平安順利，盼活化市區文化資產，打造文創新亮點。

縣府文化局表示，經調查「藍田雅舍」應為日據時代大正9年、即西元1920年興建的建築，迄今已有106年歷史，當時為「台中地方法院南投出張所」附屬官舍，提供書記及眷屬居住使用；依據建築構造形式為獨棟的判任官甲種官舍，其平面配置近似完整方形，戰後曾為縣府員工宿舍，民國109年由南投縣有形文化資產審議會決議登錄並公告為歷史建築，決定修復並活化。

「藍田雅舍」因久無人居，屋體多處破損，內部木造結構因蟲蛀蝕塌陷嚴重，縣府文化局啟動「南投縣歷史建築藍田雅舍修復及再利用工程」，修復工程經費約2400萬元，由文化部文化資產局補助六成、縣府配合款四成，縣府文化局代理局長李玉蘭日前率領監造與營造團隊舉行開工祝禱儀式，期許工程平安順利，為縣內文化資產保存再添重要成果。

縣府文化局指出，藍田雅舍修復及再利用工程，設計監造單位為陳建邦建築師事務所，施工廠商為利豐營造有限公司，預計民國116年12月底前完工，將以原貌修復為前提，並適度調整原有建物機能，導入現代軟硬體功能，期待官舍以其自身獨特日式建築與優越地理位置，成為南投市區文化資產新亮點。

李玉蘭說，藍田雅舍保有黑瓦，屋面板採密鋪方式，防水層是油毛氈，是傳統日式建築，土地面積668平方公尺、約202坪，土地使用分區為第1種商業區，官舍位於南投市彰南路二段，座落市中心精華地段，已有多家業者探詢活化再利用，預計官舍修復活化後可規畫為餐飲、咖啡廳等使用，加上鄰近武德殿、警察官舍群等，可望成南投市文創聚點。