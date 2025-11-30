南投藝識-2025南投縣美術學會聯展開幕

李轂摩大師書法墨寶。(南投縣府文化局提供)

南投縣政府文化局於十一月二十九日起至十二月十日（週一休館）在日月、玉山、九九展覽室及文物陳列室展出「南投藝識-2025南投縣美術學會聯展」。今年展出作品，展現南投好山、好水、好文化的觀光特色，都是會員心血結晶的展現，是不可錯過的切磋交流機會，歡迎各界蒞臨文化局各展廳欣賞。

該會成立於民國六十五年，由創會長李轂摩大師成立，南投縣美術學會在歷任理事長的努力與現任理事長洪春成帶領下，每年舉辦各項藝術交流活動、美術展覽、藝術講座倡導美術交流、寫生活動及繪畫比賽等，提升地方藝術風氣，致力推廣藝文活動，除了讓會員相互交流學習，也努力扎根美術教育，提升民眾美學素養，透過群體的力量推廣美術活動，深耕藝術於民眾的日常生活中，促進民眾美學素養與創意，學會成員秉持著熱情，每年舉辦會員聯展等各項藝文推廣活動，目前會員計三百四十五人為南投縣最大的藝文人民團體。

一年一度的「南投縣美術學會會員聯展」更是年度大事，平時會員致力於藝術創作與教學活動，相互切磋勉勵，使得會員們畫藝日漸精進，且其中多數為國際知名之專業藝術家，此次該會延續傳統，每年辦理一次以上之會員聯展，展出作品為會員藝術經驗之呈現，介紹及推廣南投藝文風情，展現南投好山、好水、好文化的觀光特色，今年展出類別：計有水墨、膠彩、書法、水彩、油畫、複合媒材、陶藝、立體雕塑…等。透過藝術家運用不同媒材與創作邏輯，藉由精湛的技術與深厚情感，表現出南投風情的美好感受，也為南投留下美麗印記，並充份彰顯南投在地的美學特質，都是會員心血結晶的展現，是不可錯過的切磋交流機會，歡迎各界蒞臨文化局各展廳欣賞。